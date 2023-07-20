ندوة عن ثورة يوليو والأغنية الوطنية فى مكتبة مصر الجديدة .. الإثنين

تنظم مكتبة مصر الجديدة العامة في الساعة السادسة مساء يوم الاثنين 24 يوليو، ندوة تحت عنوان "ثورة يوليو والأغنية الوطنية" ، يقدمها الدكتور كمال مغيث، الخبير بالمركز القومي للبحوث التربوية حيث ترصد الندوة 1250 أغنية وطنية تتناول إنجازات ثورة يوليو .

وفى السياق ذاته تنظم مكتبة مصر الجديدة العامة معرضا للكتاب بمناسبة الاحتفال بثورة 23 يوليو يضم ما يقرب من 50 كتابا يتضمن وثائق هامة عن الثورة وتاريخها وأسباب اندلاعها.

وقال الدكتور نبيل حلمى رئيس جمعية مصر الجديدة التابعة لها المكتبة أن ثورة يوليو قام بها ضباط جيش مصريون ضد الحكم الملكي في 23 يوليو 1952، وعرفت في البداية بالحركة المباركة، ثم أطلق عليها البعض فيما بعد لفظ ثورة 23 يوليو.

وأشار إلى أهم ما حققته ثورة يوليو من إنجازات من الناحية الاقتصادية والتعليمية والزراعية إلى العدالة الاجتماعية، وكيف تحولت مصر إلى دولة صناعية تضاهى كبرى الدول في العالم ، مع التعريف بدور الجيش المصرى على مر العصور فى الحفاظ على تراب مصر وحماية مقدرات شعبها مشيرا إلى أن ثورة 23 يوليو متأصلة في وجدان الشعب المصرى، باعتبارها مصدراً للفخر والإلهام .

وقامت الثورة على مبادئ ستة كانت هي عماد سياسة الثورة هي القضاء على الإقطاع ، القضاء على الاستعمار ، القضاء على سيطرة رأس المال على الحكم ، إقامة حياة ديمقراطية سليمة، إقامة جيش وطني قوي ، إقامة عدالة اجتماعية.

وكانت مكتبة مصر الجديدة للطفل نظمت أمس في الساعة الثانية عشر ظهرا ندوة تناولت انجازات الثورة بين الماضى والحاضر وقدم الندوة كاتب الاطفال طارق سعد وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة.