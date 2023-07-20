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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نزل تاني.. انخفاض يضرب أسعار الذهب وعيار 21 غير متوقع

أسعار الذهب
أسعار الذهب

تواصل   أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس الإنخفاض المتتالي حيث شهد المعدن الأصفر حالة تراجع حادة على مدار الساعات القليلة الماضية إلي أن وصل سعر جرام الذهب عيار 21 حوالي 2,160 جنيها.

أسعار الذهب الخميس  20 يوليو

وتسجل متوسط   أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة بدون مصنعية انخفاض على مستوي جميع الأعيرة فقد وصل عيار 24 إلي 2,469 جنيها للجرام.

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بسبب الدولار.. مفاجأة في أسعار الذهب عالميا

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سجل 1,851 جنيها للجرام.. تعرف على أسعار الذهب اليوم الخميس

وجاءت متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية كما يلي :-

عيار 24 بيع 2,457 شراء 2,469
عيار 22 بيع 2,252 شراء 2,263
عيار 21 بيع 2,150 شراء 2,160
عيار 18 بيع 1,843 شراء 1,851
عيار 14 بيع 1,433 شراء 1,440
عيار 12 بيع 1,229 شراء 1,234
الاونصة بيع 76,417 شراء 76,773
الجنيه الذهب بيع 17,200 شراء 17,280
الكيلو بيع 2,457,143 شراء 2,468,571

سعر الذهب بالمصنعية

تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر بل وتختلف أيضا قيمة المصنعية على حسب المنطقة والمحل حيث تترواح قيمة المصنعية مابين  30 و65 جنيهًا  وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

 

ويعد الذهب وسيلة تحوط آمنة للكثيرون خاصة أن الذهب مرتبط بالاقتصاد العالمي وفي الوقت الذي تدهورت فيه اقتصاد الكثير من الدول بقي الذهب ملاذ آمن للكثيرين.
 

أسعار الذهب عالميا


وعلي المستوى العالمي سجلت أسعار الذهب حالة استقرار  بالقرب من أعلى مستوياتها في شهر ونصف وذلك بعد بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية التي أظهرت تراجع إنفاق المستهلكين مما زاد التوقعات أن الفيدرالي الأمريكي في طريقه إلى انهاء دورة رفع أسعار الفائدة.

وبلغت أسعار الذهب الفورية 1978 دولار للأونصة، وذلك بعد أن ارتفع الأيام الماضية بنسبة 1.2% ليربح قرابة 25 دولار ويسجل أعلى مستوى منذ شهر ونصف عند 1984 دولار للأونصة.

وجاءت ارتفاعات أسعار الذهب نتيجة بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية عن شهر يونيو، والتي أظهرت ارتفاع بنسبة 0.2% بأقل من التوقعات والقراءة السابقة عند 0.5%، الأمر الذي يدل على تراجع إنفاق المستهلكين وبداية ظهور التأثير السلبي لعمليات رفع الفائدة الأمريكية على مستويات الإنفاق.

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أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 20-7-2023

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فرصة للشراء.. اعرف أسعار الذهب وأنسب طرق الاستثمار| فيديو

تزداد التوقعات حول قيام البنك الفيدرالي برفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعه الأسبوع القادم، على أن يتوقف عن رفع الفائدة لفترة طويلة قد تصل لبداية الربع الثاني من العام القادم قبل أن يقوم ببداية خفض معدلات الفائدة.

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