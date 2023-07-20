مواصفات وسعر سيارة توج التي أهداها أردوغان لأمراء الخليج

قدم رئيس تركيا رجب طيب أردوغان سيارة من طراز " توج" وتنتمي الي فئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وهي تعد أول سيارة تركية الصنع بالكامل، هدية لأمراء الخليج عند زيارته لهم ضمن جولته في الخليج .

سيارة توج الـ SUV التركية

حيث قام الرئيس التركي بهداء السيارة الي أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وقام أيضا رجب طيب أردوغان بإهداء عاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، سيارتين كهربائيتين من نفس الطراز، خلال زيارته إلى المملكة السعودية أيضا .

توج الـ SUV التركية

كما استعرض أردوغان سيارة توج الـ SUV أمام رئيس دولة لإمارات العربية ، وبعدها قام رئيس دولة الإمارات بتجربة السيارة بنفسة برقة الريس التركي رجب طيب أردوغان .

- محرك توج الـ SUV الرياضية الكهربائية :

سيارة توج الـ SUV التركية



تحتوي سيارة توج الـ SUV علي نظام دفع كهربائي كلي، وبها بطارية سعة 300 كم/ساعة، وبطارية بنطاق أعلي تصل سعتها الي 480 كم/ساعة، ويتم شحن توج من 0 وصولا الي 80 % في مدة زمينه قدرها 30 دقيقة، وتقدم السيارة بضمان 8 سنوات على البطارية الكهربائية.

توج الـ SUV التركية

وينتج محرك توج الكهربائي قوة تصل 200 حصان، بالإضافة الي تزويد السيارة بمحركين كهربائيين نتجوا معا 400 حصان، وتتسارع من وضع السكون وصولا الي سرعة 100 كم/ساعه خلال 7.6 ثانية.

- مواصفات توج الـ SUV الرياضية الكهربائية :

تمتلك مقصورة توج التركية علي العديد من المواصفات التكنولوجية منها، شاشة ترفيه تعمل باللمس، وشاشة إضافية تعمل باللمس، و Slow Traffic Pilot، وبها قدرات ذكية فهي تمكن ركابها من الدردشة مع الأجهزة الذكية في المنازل.

- سعر توج التركية

سيارة توج الـ SUV التركية

تباع سيارة توج الـ SUV التركية داخل السوق المحلي التركي بسعر 910 ألف ليرة تركية، أي ما يعادل 49 ألف دولار ، وبالمصري يعادل مليون و 185 ألف جنه تقرياً.