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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

الأسعار الجديدة لـ 5 سيارات رياضية في مصر.. صور

صدى البلد

شهدت العديد من السيارات الرياضية الجديدة زيادات لأسعارها الرسمية في السوق المصري خلال شهر يوليو الحالي، واختلفت الزيادات حسب الفئة والإصدار.

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جيلي اوكافانجو

جيلي اوكافانجو موديل 2023

تستخدم السيارة جيلي اوكافانجو موديل 2023 محرك ثلاثي الأسطوانات سعة 1500 سي سي تيربو، مقترن بمحرك كهربائي، حيث تتمكن السيارة من ضخ قوة اجمالية قدرها 190 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 300 نيوتن/متر، بالإضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء مكون من 7 نقلات.

يبلغ سعر السيارة جيلي أوكافانجو موديل 2023 بسعر 1,300,000 جنيه.

سوبارو XV 

سوبارو XV موديل 2022 

تعتمد السيارة سوبارو XVموديل 2022 على محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سى ، ينتج قوة 114 حصانا، متصل بناقل سرعات أوتوماتيك يتألف من 5 سرعات، وتتوفر السيارة بمنظومة دفع رباعي، و وعزم أقصى للدوران 150 نيوتن/ متر.

 

الفئة الأولى FULL OPTION بقيمة قدرها 1,099,900 جنيه 

الفئة الثانية PREMIUM بقيمة قدرها 1,199,900 جنيه

الفئة الثالثة LUXURY بقيمة قدرها 1,299,900 جنيه

تويوتا فورتشنر 

تويوتا فورتشنر موديل 2023

تستمد السيارة تويوتا فورتشنر موديل 2023 قوتها من محرك 4 سلندر، سعة 2700 سي سي، وذلك للفئة الأولى فقط، حيث يتمكن من ضخ 163 حصانا، و 245 نيوتن/متر، مع وجود ناقل سرعات أوتوماتيكي سداسي النقلات، مع تقنية الدفع الخلفي للعجلات.

بينما تأتي الفئة الثانية والثالثة من السيارة تويوتا فورتشنر موديل 2023، بمحرك 4000 سي سي، سداسي الأسطوانات، يضخ قوة إجمالية قدرها 234 حصانا، و 376 نيوتن/متر من عزم الدوران، مع تقنية الدفع الرباعي، بينما تستخدم هذه الفئات ناقل سرعات أوتوماتيكي أيضا من 6 نقلات.

 

الفئة الأولى SMART بقيمة قدرها 1,850,000 جنيه

الفئة الثانية ELEGANCEبقيمة قدرها 2,150,000 جنيه     

الفئة الثالثة SPORTبقيمة قدرها 2,250,000 جنيه

شيري تيجو 3 موديل 2024

شيري تيجو 3 موديل 2024

تستمد السيارة شيري تيجو 3 موديل 2024 قوتها من خلال محرك 1600 سي سي 4 سلندر، ينتج قوة قدرها 125 حصانا، وعزم اقصى للدوران 160 نيوتن/متر، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيكي CVT، ونظام جر أمامي للعجلات.

تبلغ أسعار السيارة شيري تيجو 3 موديل 2024 نحو 625,000 جنيه

سيتروين C4

سيتروين C4 موديل 2023

جاءت السيارة سيتروين C4 موديل 2023 يضخ قوة تصل الى 155 حصانا، سعة 1200 سي سي  تيربو، وعلبة تروس أوتوماتيك من 8 سرعات، ونظام جر أمامي، وعزم أقصى للدوران يبلغ 240 نيوتن/متر، ويمكنها الوصول إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة انطلاقا من نقطة الثبات 0 خلال مدة تستغرق 8.2 ثانية.

 

الفئة الأولى FEEL بسعر 1,039,000 جنيه.

الفئة الثانية FEEL BULE INTERIOR بسعر 1,049,000 جنيه.

الفئة الثالثة SHINE بسعر 1,119,000 جنيه.   

الفئة الرابعة SHINE RED INTERIOR بسعر 1,129,000 جنيه.

شيري تيجو 3 جيلي أوكافانجو سوبارو XV تويوتا فورتشنر سيتروين C4

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