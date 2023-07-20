يتبقى توقيع العقود.. أحمد حسن يكشف تفاصيل صفقة الأهلي القادمة

كشف أحمد حسن، لاعب منتخب مصر السابق، تفاصيل جديدة عن انضمام اللاعب البرازيلي للأهلي.

وكتب: “مصدر داخل الأهلي أكد البرازيلي سوزا وافق على كل شروطنا للانضمام إلى الفريق.. يتبقى توقيع العقود فقط”.

من جانب آخر، نجح إمام عاشور "صفقة الأهلي الجديدة" في امتصاص غضب جماهير الأهلي بعد الهتاف ضده في وقت سابق خلال إحدى مباريات الأهلي بالدوري الممتاز .

وتوجه إمام عاشور بعد نهاية مباراة الأهلي وحرس الحدود اليوم إلى مدرجات جماهير الأهلي ووجه لهم التحية وتبادلت الجماهير معه الهتافات القوية والترحيب بعد أن كانت هتفت ضده ورفضت ضمه للأهلي .