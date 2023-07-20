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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

دي خيا يؤجل عرض النصر السعودي لضم محمد الشناوي | تفاصيل

محمد الشناوي
محمد الشناوي

تلقى محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي عرضا للرحيل للدوري السعودي وبالتحديد نادي النصر الذي يجدد اهتمامه باللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ونجح الشناوي في قيادة النادي الأهلي لتحقيق لقب بطولة دوري أبطال افريقيا على حساب الوداد المغربي بجانب تحقيق بطولة الدوري المصري الممتاز  بعد غياب عامين عن دولاب بطولات المارد الأحمر .

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أحمد شوبير يفجر مفاجأة بشأن رحيل الشناوي إلى الدوري السعودي

رحيل محمد الشناوي 

ويعد محمد الشناوي أحد العناصر الأساسية في تشكيل النادي الأهلي، كما أنه قائد الفريق الذي لا يمكن الاستغناء عنه بسبب خبراته الكبيرة في غرفة الملابس والتعامل مع اللاعبين الصغار والكبار.

وأكد أحمد شوبير في تصريحات عبر راديو أون تايم إف أن هناك عرضا جادا من الدوري السعودي لضم محمد الشناوي خلال الانتقالات الصيفية ولكن رحيل اللاعب لا يسبب أزمة لأنه لم يحدث أزمة حينما شارك علي لطفي أو مصطفى شوبير خلال تلك الفترة وكذلك حمزة علاء حارس مميز وقدم الكثير مع المنتخب الأولمبي الفترة الماضية.

محمد الشناوي - دي خيا 

دي خيا يؤجل عرض النصر للشناوي

وأوضح شوبير أن محمد الشناوي بالفعل تحدث مع إدارة النادي الأهلي عن إمكانية وجود عرض من الدوري السعودي حيث إن العرض حاليا لم يتعد مرحلة الاتصالات بين وكلاء اللاعبين.

وينتظر نادي النصر حسم المفاوضات مع ديفيد دي خيا حارس فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي ومنتخب أسبانيا قبل تقديم عرض رسمي لضم محمد الشناوي.

كما ينتظر النادي الأهلي تقديم عرض رسمي للموافقة على رحيل محمد الشناوي خلال الفترة المقبلة، أما عن كولر فإنه وافق على رحيل قائد الفريق حال وصول عرض مناسب وفقا لما تراه الإدارة.

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