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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

يا رجال الكرة | نداء عاجل من أحمد حسن بشأن الإسماعيلي

احمد حسن
احمد حسن

طالب أحمد حسن، لاعب منتخب مصر السابق، بإنقاذ نادي الإسماعيلي بعد صراعه على الهبوط الموسم السابق.

وكتب حسن من خلال حسابه الشخصي على فيس بوك:" أنقذوا الإسماعيلي قبل فوات الأوان ، شاء من شاء وأبى من أبى يبقى الإسماعيلي هو الضلع الثالث للكرة المصرية مع الكبيرين الأهلي والزمالك لمَ لا وهو أول فريق مصري متوج بدوري أبطال أفريقيا عام 1969 ثم تعاقبت أجيال بعد ذلك عزفت الألحان ورقصت السمسمية وأمتعت الملايين بالكرة البرازيلية الجميلة ".

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وتابع :" واليوم وبما أنني تشرفت باللعب لهذا الكيان العريق في يوم من الأيام أحب أن أوجه رسالة بسيطة ومختصرة لكل أبناء الإسماعيلية أولًا لأن ناديهم يستحق من الجميع التضحية والتكاتف من أجل عودة الإسماعيلي في مكانه الطبيعي في مربع المنافسة وليس في شبح الهبوط كما اعتدنا في المواسم الأخيرة فهذا لا يليق بهذا الكيان الذي أخرج فواكه تغذت عليها المنتخبات المصرية عبر تاريخها الطويل ورسالة للمسؤولين والمحبين وحتي الكارهين أيضًا لبقاء واستقرار الدراويش أحذروا لأن انفراط العقد لو حدث قد يطول الجميع.

واضاف :" ورسالة أخرى إلى المسئولين عن صناعة القرار أكتبها وأنا يتملكني الحزن بسبب هبوط غزل المحلة وأسوان ، فعلى الرغم من عملي الحالي في ناد خاص إلا أن القادم خطر على الأندية الشعبية فهم متعة الكرة وحلاوتها فأندية الإسماعيلي والمصري والاتحاد السكندري يعانون وسيعانون طالما تغافل عنهم الجميع فيا رجال الكرة في مصر استيقظوا قبل فوات الأوان والبكاء على اللبن المسكوب فالكرة متعتها الحقيقية في وجود الجماهير ".

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