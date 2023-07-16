علاء وحيد: جمهور الإسماعيلي السبب الرئيسي لبقاء النادي بالدوري

أكد الإعلامي الرياضي علاء وحيد، أن عقود اللاعبين سببت مشاكل مالية كبيرة للنادي الإسماعيلي خاصة بعد القضايا التي قام بها عدد من اللاعبين ضد النادي الإسماعيلي وصدور أحكام لهم بالملايين.

وقال علاء وحيد، خلال لقاء له لبرنامج “صباح البلد”، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي “أحمد حمدي”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “لميس سلامة”، أن الأحكام التي صدرت ضد النادي الإسماعيلي في تلك القضايا كارثية، ولا يستطيع مجلس الإدارة تحملها.

قطاع الناشئين

وتابع الإعلامي الرياضي علاء وحيد، أنه لولا جمهور الإسماعيلي كان النادي سيهبط للدرجة الثانية، مؤكدا أنه لا بد من دعم الأندية الشعبية لضمان استمرارها والمنافسة على البطولات، إضافة إلى ضرورة الاعتماد على قطاع الناشئين.