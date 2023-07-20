عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بلقطة إنسانية.. الخطيب يكرم أيمن أشرف ويهديه درعا خاصا

صدى البلد

نشر احمد حسن لاعب منتخب مصر السابق صورة للاعب ايمن اشرف اثناء تكريمة من محمود الخطيب عبر حسابه بموقع فيسبوك.

و علق احمد حسن علي الصورة : الخطيب يكرم ايمن اشرف ابن الاهلي .. و يهديه درعا خاصا.

 

ووجه أيمن أشرف، مدافع فريق البنك الأهلي رسالة توديع مؤثرة لجمهور الاهلي عبر حسابه بموقع انستجرام .

و نشر ايمن اشرف صورة بعد تتويج الاهلي بالدوري  وعلق كاتبا : من يكسب حب الجمهور فقد كسب كل شيء،شكرا جمهور النادي الاهلي العظيم.

ويبدأ أيمن أشرف، مدافع فريق البنك الأهلي، فترة الإعداد مع فريقه الجديد بعد أسبوعين استعدادا للموسم الجديد، بعد انتقاله للفريق في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع الأهلي.


وكان لاعب الأهلي السابق وقع على عقود الانتقال للبنك الأهلي في حضور بلال خميس، وكيل أعماله، ومجلس إدارة النادي.

وكانت لجنة الكرة بنادي البنك الأهلي أعلنت عن التعاقد مع أيمن أشرف، لاعب النادى الأهلى السابق، لمدة موسمين.


لتصبح صفقة أيمن أشرف أولى صفقات البنك الأهلي فى فترة الانتقالات الصيفية لتدعيم صفوف الفريق في الموسم المقبل.

الخطيب اللاعب أيمن أشرف رحيل أيمن أشرف أتوبيس جماهير النادي الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاهد أول رد فعل لـ زيزو بعد أنباء انتقاله للأهلي

إمام عاشور فضّل الأهلي على الزمالك | مؤتمر طارئ لـ مرتضى منصور

الأحد المقبل.. درجات الحرارة تصدم المصريين وهذا موعد انكسار الموجة

احترموا رغبتي.. أول رد من حسن شاكوش حول علاقته بحورية فرغلي

بقى من حقه قيد الصفقات | إعلامي شهير يفجر مفاجأة تخص الزمالك

يتبقى توقيع العقود.. أحمد حسن يكشف تفاصيل صفقة الأهلي القادمة

بعد إمام عاشور.. موقع عالمي يكشف صفقة الأهلي الجديدة

قرار عاجل من كولر بشأن مباراة الأهلي وبيراميدز

ترشيحاتنا

البيت الأبيض يلجأ للأمم المتحدة لاستعادة الجندي المعتقل في كوريا الشمالية

إمداد الوقود وقطع الغيار.. ما هو دور وحدة "علمين 2" مع الكراكة "حسين طنطاوي".. فيديو

ضربة روسية قاصمة.. جنرال أمريكي يكشف عن كارثة في أوكرانيا

الأرصاد تحذر المواطنين بشأن الموجة الحارة| فيديو

لا يهتم بـ أوكرانيا.. تحذير أمريكي عاجل من اندلاع حرب عالمية

سيناتور أمريكي ينشر دليل تورط بايدن في فضائح رشوة وفساد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هاني الناظر يحذر من الجلوس امام المراوح والتكيفات لهذه الاسباب

شاهد فستان نوال الزغبي علي عارضة الأزياء يثير الجدل بالسوشيال ميديا

يعتبر ببلاش .. شاهد | سعر فستان روبي الابيض في كليب ليالي

اذهب للمستشفي فورا.. أعراض تؤكد إصابتك بالنزلة المعوية

فيديو

سر السيارة التي كادت تفسد صفقة إمام عاشور/ فيديو جراف

2023 الأكثر سخونة منذ 125 ألف سنة .. موجات حر فتاكة في أوروبا وجفاف في أستراليا وألسنة لهب تتربص برئة الأرض «فيديوجراف»

شغلتك رقاصة ؟!.. شقيقة ريم طارق ترد على تصريحات حسن شاكوش

درجة الحرارة 45 والأرصاد تفجر مفاجأة بسبب الطقس.. تفاصيل| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور صابر حارص يكتب: في الهجرة تتجلى تسعة معان

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

اﻟﻤﺰﻳﺪ