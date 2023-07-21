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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بويك الصينية تكشف عن سيارة Proxima الكهربائية

صدى البلد

تعتبر سيارة Buick Proxima مفهوم رائد جديد لسيارة كهربائية تم إنشاؤها في مركز جنرال موتورز  China Advanced Design Center الذي تم تجديده مؤخرًا في شنجهاي.

Buick Proxima

حتى الآن النموذج غير مخصص للإنتاج ولكنه بمثابة معاينة للغة التصميم لسيارات Buick EVs المستقبلية في الصين والأسواق الأخرى المحتملة، ومن المثير للاهتمام ، أن Proxima لا تشارك ميزات التصميم مع 2022 Buick Wildcat التي أثرت بالفعل على العديد من نماذج الإنتاج.

 

تعني Proxima "التالي" باللغة البرتغالية ، مما يبرز حقيقة أنه مصمم للجيل القادم، وفقًا لجنرال موتورز ، فإن المفهوم "يعيد تصور أبعاد السيدان الرئيسية"، في الواقع يتميز شكلها المنخفض بغطاء محرك قصير ، وخط سقف ديناميكي هوائي ، ومقصورة ركاب كبيرة الحجم. 

Buick Proxima

تتبنى الواجهة مظهرًا بدون شبك مع مصابيح LEDرفيعة وأنماط مستقبلية على المداخل المزيفة، وتهيمن الأبواب الضخمة على الشكل المنحوت والأكتاف الخلفية الواضحة المؤدية إلى صندوق السيارة الصغير.

Buick Proxima

تفتح الأبواب لأعلى مع جزء من السقف، مما يتيح سهولة الوصول إلى المقصورة ذات الأربعة مقاعد، ويتحدث صانع السيارات عن "تجربة شبيهة بالسكن" تتفاخر بـ "الرحابة" و "الراحة أثناء السفر" للمفهوم. 

 

تشمل الميزات أربعة مقاعد فردية ، وإضاءة محيطة متطورة ، وشاشة عريضة في الجزء السفلي من الزجاج الأمامي ، وعجلة قيادة على شكل نير ، وكونسول مركزي عائم مع سطح حساس للمس ومقصورات تخزين.

Buick Proxima

لم تدخل جنرال موتورز في تفاصيل مواصفات الأسس المخصصة للمركبات الكهربائية ولكن هذا على الأرجح مفهوم قائم على Ultium، وبالنسبة للأبعاد ، يشير التوجه الرئيسي إلى أن لها أبعاد فسيحة.

 

Buick Proxima

يعد الاستوديو الذي يتخذ من شنجهاي مقراً له أحد أربعة مراكز تصميم متطورة لشركة صناعة السيارات في جميع أنحاء العالم. تم تجديده وتوسيعه وتحديثه مؤخرًا بتقنية جديدة ، مع مضاعفة حجم الفريق منذ عام 2021، تشمل المباني أقسام النمذجة الرقمية والطينية وورشة الطلاء و CMF (الألوان والمواد والتشطيب).

 

وفقًا لجنرال موتورز ، فإن الهدف من "تصميمات السيارات الكهربائية المطورة للبحث الداخلي" مثل Buick Proxima هو "توقع اتجاهات التصميم وعرضها وفحصها وتجميع الرؤى التي تواجه السوق والتي قد تلهم محفظة جنرال موتورز على مدار السنوات الخمس إلى العشر القادمة ". 

 

في هذا السياق ، وصف مايكل سيمكو ، نائب الرئيس الأول لشركة جنرال موتورز العالمية للتصميم ، مركز التصميم المتقدم في شنغهاي بأنه "صانع الذوق الرائد لمنتجات جنرال موتورز المستقبلية".

 

يعمل الاستوديو حاليًا على "مشاريع متعددة للعلامات التجارية العالمية لشركة جنرال موتورز" ، مع مجموعة تشمل شفروليه ، وبويك ، وجي إم سي ، وكاديلاك ، وباوجون ، وولينغ. 

Buick Buick Wildcat شنجهاي Proxima بويك

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