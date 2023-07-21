أول تعليق من مرتضى منصور على شائعة مفاوضات الأهلى مع فتوح وزيزو

علق المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك على الشائعات المتداولة بشأن دخول الأهلى فى مفاوضات عن طريق وسطاء مع ثنائي الفريق الأبيض أحمد فتوح وأحمد مصطفى زيزو .

وقال المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بالقلعة البيضاء معلقا على شائعات مفاوضات الأهلى مع فتوح وزيزو : كلام كذب وفتوح وزيزو عقودها ممتدة مع الزمالك وهذه شائعات مغرضة هدفها عدم استقرار القلعة البيضاء.

مرتضى منصور: لا توجد عمولات

أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه لا توجد عمولة وسمسرة في النادي وهذا الأمر كان يحدث في وقت سابق وليس في عهد المجلس الحالي.

وقال في المؤتمر الصحفي :" من يريد أن ينتقدني يأتي ويسألني وسأرد عليه، وأرفض حملات اللجان ضد مجلس إدارة نادي الزمالك ".

وتابع قائلا :" هناك من يحاربنا كي يتسبب في إلحاق الضرر بالنادي، ونحن مجلس محترم ولن نرحل إلا بقرار الجمعية العمومية للزمالك".

تأجيل المؤتمر الصحفي

قرر المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك تأجيل المؤتمر الصحفي الذي بدأ منذ قليل بسبب انقطاع التيار الكهربائي.

وأكد رئيس النادي أنه تقرر إقامة المؤتمر الصحفي في الثامنة مساء غدا الجمعة بسبب انقطاع التيار الكهربائي عن صالة محمد حسن حلمي .

وعقد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك مؤتمرا صحفيا مساء اليوم في مقر النادي للحديث عن العديد من الأمور المهمة قبل أن ينهي المؤتمر مبكرا بسبب انقطاع التيار الكهربائي.