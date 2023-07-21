سامي مغاوري: نبيل الألفي هو من قدمني في صغري للمسرح القومي

كشف الفنان سامي مغاوري، عن بدايات مشواره الفني، بجانب الحديث عن أن الفنان نبيل الألفي أول من قدمه للمسرح القومي.

وقال سامي مغاوري خلال لقائه مع الإعلامية شافكي المنيري، عبر برنامجها التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية، إنه بدأ مشوارة الفني وعنده 7 سنوات في المسرح القومي، مردفا: وحضرت مبنى الإذاعة التليفزيون وهو بيتبني.

وأضاف سامي مغاوري: كنت بحفظ المشهد وأقوله قدام ممثلين كبار جدا.. ولما روحت البيت والدي قالي مثلت قدام مين قولت له مش عارف مين وكان صلاح منصور وزوز نبيل، ونبيل الألفي.

وواصل مغاوري: نبيل الألفي هو من قدمني في صغري للمسرح القومي، والبيوت المصرية خد الشهادة الأول واعمل اللي أنت عاوزه.. ودخلت كلية الحقوق وبحمد ربنا إن مهنة المحاماة اترحمت مني.