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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قرار عاجل من نادي سبورتنج بعد واقعة حالات الاختناق بحمام سباحة بالإسكندرية

صورة من موقع الحادث
صورة من موقع الحادث

أعلن نادي سبورتنج عن اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أحد المواقع التي نشرت صورة أرشيفية خاصة بنادي سبورتنج مع خبر وجود حالات اختناق بأحد حمامات السباحة بالإسكندرية.

 

وذكر النادي في بيان أنه إيماءً لما نشر بخصوص واقعة حالات إختناق بأحد حمامات السباحة بالإسكندرية بمنطقة سبورتنج وقيام أحد المواقع الإخبارية العربية بنشر صورة أرشيفية خاصة بنادي سبورتنج مع هذا الخبر، نؤكد أن هذه الواقعة ليس لها أي علاقة بنادي الإسكندرية الرياضي سبورتنج وسوف يقوم النادي بإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه هذا الموقع.

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فجرت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية مفاجأة بشأن حمام السباحة الذي شهد حالات اختناق مساء أمس الأربعاء، حيث كشفت المديرية أن ترخيص الأكاديمية الخاصة بحمام السباحة منتهي منذ نحو عام.


وكشفت المديرية أن الأكاديمية الخاصة بحمام سباحة نادي ويف غير مشهرة في وزارة الشباب والرياضة حاليًا، وأن ترخيصها انتهى في 7 سبتمبر 2022، ولم يتم تجديده حتى الآن، وأن ترخيص مزاولة أعمال الخدمات الرياضية الخاص بالأكاديمية المذكورة مدته 3 سنوات بدأت في 7 سبتمبر 2019 وانتهى الترخيص في 7 سبتمبر 2022، وأن النشاط المرخص له إنشاء وإدارة وتشغيل أكاديمية سباحة وجمباز وكاراتيه، في منطقة سيدي جابر الإسكندرية.


وكانت نيابة سيدي جابر بالإسكندرية باشرت التحقيق في واقعة تعرض عدد من الأطفال للاختناق، عقب استنشاق غاز الكلور فى حمام سباحة خاص بمنطقة سبورتنج شرقى محافظة الإسكندرية.


وانتقل فريق من النيابة إلى مكان الواقعة، للوقوف على أسباب استنشاق الأطفال للكلور.
وطلبت النيابة سرعة تحريات المباحث حول ملابسات الواقعة، والاطلاع على التراخيص الخاصة بإدارة المكان، ومعرفة هوية القائمين عليه، وسماع أقوالهم، وأقوال شهود العيان، والمصابين.
وبدأت الواقعة عندما تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من قسم شرطة سيدى جابر بشأن وجود حالات اختناق بين مجموعة من الأطفال داخل أحد الأندية الخاصة بمنطقة سبورتنج في نطاق دائرة القسم.
وعلى الفور انتقل مأمور وضباط القسم إلى موقع البلاغ رفقة سيارات الإسعاف، وتبين من المعاينة والفحص، تعرّض عدد من الأطفال لحالة اختناق نتيجة استنشاق "الكلور" أثناء تواجدهم داخل حمام السباحة، وتم إسعاف بعضهم على الفور، وتم نقل بعضهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية اللازمة.
تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق في الواقعة.

 

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