محمد رياض يكشف سر اختيار صورة عادل إمام بوستر لمهرجان المسرح القومي

حل الفنان محمد رياض رئيس المهرجان القومي للمسرح ،ضيفا ببرنامج مساء دي إم سي والمذاع عبر قناة الحياة، للحديث حول العديد من الموضوعات المتعلقة بحياته الفنية والشخصية.

وكشف رياض، سر اختيار صورة للفنان عادل إمام، من أعماله الدرامية وعدم أخذ صورة من أعماله المسرحية لتكون رمزا للمهرجان، مؤكدًا أن الصور ة تم اختيارها من ضمن آلاف الصور، لأن بها حياة وعمق، كما أنه لايريد أن يختزل الفنان عادل إمام في عمل مسرحي.

وتابع، أن أحد الكتاب قال "مصر فيها حاجة حلوة مصر فيها عادل إمام"، بالإضافة إلى الترحيب الكبير من الدول العربية بشخصية عادل إمام وحبهم له.

