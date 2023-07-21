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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وائل جسار: اتعرضت عليا مخدرات ورفضت بسبب تربيتي

وائل جسار
وائل جسار

أكد الفنان اللبناني وائل جسار، أنه ضد تعاطي المخدرات بكل أشكالها، لأن الذي يسلك هذا الطريق يختار الدمار والتهلكة.

 

وقال وائل جسار، في تصريحات تلفزيونية: لدي عقل بالنهاية وأعلم أن ذلك الطريق يؤدي إلى الدمار والهلاك، وشقيقي كان يحرص على تعليمي وتحذيري من الأشياء المدمرة..  بالطبع عرض علي الأمر ولكني رفضت بشكل قطعي، فأنا تربيت على أسس وإدراك ووعي كافِ كي أعلم أنها من المحرمات".

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من جهة أخرى، أطلق وائل جسار في وقتًا سابق  أغنياته  "لو تخاصمني " التي حصدت ملايين المشاهدات على يوتيوب بمجرد اطلاقها.

واحيا ملك الاحساس ثلاث حفلات بمناسبة عيد الحب في ببروت واربيل والقاهرة، كما شارك في حفلات هلا فبراير في الكويت.

ويبدأ وائل جسار جولة غنائية تشمل العديد من البلدان حيث سيتوجه هذا الشهر إلى بلجيكا والمانيا للقاء جمهوره العربي العريض الذي يترقب حفلات النجم المحبوب، وبعدها يعود لحفل الكويت.

وكان المستشار تركي آل شيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية قد كشف عن سر غياب الفنان وائل جسار عن حفل روائع الموجي ، بعدما تم الإعلان عن مشاركته فى الاحتفالية ، وحضوره البروفات .

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