القاهرة في 24 ساعة.. قضايا تموينية ومخدرات وسرقة وإتجار في النقد الأجنبي

‏حققت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة العديد من النجاحات في مجالي مكافحة السرقات والمخدرات وكذلك مكافحة الاتجار في النقد الأجنبي ، والتي تمت تنفيذا لتوجيهات اللواء نجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط عدد من القضايا التموينية ، حيث تم ضبط المسئول عن مخبز كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث ، وعثر بداخل المخبز على كمية من المواد الغذائية وزنت "500 كيلو جرام دقيق" مجهولة المصدر وغير مسحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتم ضبط مالك محل لتجارة الجملة كائن بدائرة قسم شرطة المرج ، وعثــر داخـــل المحـــل علـــى كميــة مــــن السجائـــر بإجمالى "عدد 2000 علبة سجائر" مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها وذلك للبيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وضبط صاحب محل سجائر "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة الوايلى ، وذلك لحيازته كمية كبيرة من السجائر بإجمالى "عدد 1245 علبة سجائر" أنواع مختلفة ، مجهولة المصدر ومهربة من سداد الرسوم الجمركية وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها وذلك لبيعها بأزيد من السعر الرسمى لتحقيق أرباح غير مشروعة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



وفي مجال مكافحة السرقة تم ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بسرقة بعض أجزاء السيارات من محل عمله ، حيث ورد بلاغ لقسم شرطة السلام ثان من مسئولى إحدى شركات التسويق والتوكيلات التجارية بتضرره من قيام أحد أفراد الأمن الإدارى المُعينين بأحد مراكز الصيانة "غير معلوم بياناته" بدائرة القسم بسرقة عدد من أجزاء السيارات من داخل مركز الصيانة ، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق ، أمكن ضبطه وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة بأسلوب المغافلة ، وتم بإرشاده العثور على المسروقات بمسكنه.

وفي مجال مكافحة المخدرات ، تم ضبط كمية من المواد المخدرة بحوزة أحد الأشخاص بالقاهرة بقصد الإتجار ، فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة القسم بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة متخذاً من دائرة القسم مسرحاً لممارسة نشاطه الإجرامى ، أمكن ضبطه حال تواجده بالمنطقة سكنه ، وعُثر بحوزته على (كمية من الحشيش المخدر – فرد خرطوش – عدد من الطلقات لذات العيار - مبلغ مالى) ، وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، والسلاح النارى بقصد حماية نشاطه الإجرامى .

وفي البساتين ، تمكنت وحدة مباحث القسم من ضبط أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الفيوم حال إستقلاله سيارة بدائرة القسم وبحوزته مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" ، وبمواجهته إعترف بحيازته للمبالغ المالية بقصد الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.