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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن.. تدهور الحالة الصحية لوالد مي كساب والجمهور يحاصر محمد رمضان

مي كساب ووالدها
مي كساب ووالدها

نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، وفي السطور التالية نستعرض أبرزها: 

الجمهور يلتف حول محمد رمضان عقب صلاة الجمعة في العلمين الجديدة.. شاهد

شارك الفنان محمد رمضان، جمهوره  فيديو عقب تأدية صلاة الجمعة بمسجد الماسة في مدينة العلمين الجديدة وسط جمهوره.

أم حقيقية .. إلهام شاهين تستعيد ذكرياتها: محظوظة بالعمل مع شادية

استعادت الفنانة إلهام شاهين، ذكرياتها مع الفنانة الكبيرة شادية، وذلك من خلال حسابها الرسمي على تطبيق “الانستجرام”.

أم سجدة اتطلقت.. طليقة حسن شاكوش الأولى تهاجم ريم طارق بكلمات صادمة

نشرت الراقصة سلمى مجدي ؛ طليقة حسن شاكوش الأولى منشورا هاجمت فيه زوجته الحالية ريم طارق.

تدهورت جدا .. آخر تطورات الحالة الصحية لوالد مي كساب

علم صدى البلد أن حالة والد الفنانة مي كساب ؛ تدهورت خلال الساعات الماضية على الرغم من اجرائه عملية جراحية .
ويحتاج والد مي كساب الي الدعاء حيث أن المحاولات الطبية فشلت حتي الآن في تحسن حالته .

شاكوش وصاصا يشعلان أضخم سهرات العلمين الجديدة.. صور

أحيا مؤديا المهرجانات حسن شاكوش ومصطفى صاصا سهرة غنائية ضخمة داخل Notch بالعلمين الجديدة بحضور عدد كبير من الشباب من مختلف الجنسيات العربية وامتدت حتى طلوع شمس اليوم الجمعة.

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