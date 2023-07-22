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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أقوى هاتف جديد من شاومي .. مواصفات Redmi 12 5G

Redmi 12 5G
Redmi 12 5G

تستعد شركة "شاومي" الصينية المتخصصة في الهواتف النقالة للإعلان رسميا عن هاتفها الجديد من سلسلة Redmi وهو Redmi 12 المزود بتقنية 4G في الهند، ولكن هناك نسخة أخرى أكثر قوة تعمل عليها الشركة حاليا ستكون داعمة لشبكات الجيل الخامس 5G حسبما جاء في حساب  SnoopyTech على تويتر المعروف بتسريباته الموثوقة.

في الشهر الماضي ، كشفت العلامة التجارية الفرعية  ريدمي  Redmi النقاب عن Redmi Note 12R في الصين ، العامل بواسطة معالج “كوالكوم”  Snapdragon 4 Gen 2. بعد حفل الإطلاق ، زعمت عدة تقارير صينية أنه سيتم إعادة تسمية طراز Note 12R ليكون باسم تجاري Redmi 12 5G عند طرحه بالأسواق العالمية ، بما في ذلك الهند. 

وبالإضافة إلى ذلك ، ذكرت الشركة أن الهند ستتلقى هاتف جديد يحمل العلامة التجارية "بوكو" POCO يسمى POCO M6 Pro 5G ، والذي سيكون أيضًا نسخة معدلة من Redmi Note 12R. وبالتالي النسخة العالمية من هاتف Redmi 12 5G المنتظر ما هو إلا نسخة من Redmi Note 12R معاد تسميتها فقط.

Redmi 12 5G

تمت الموافقة بالفعل على  Redmi 12 5G ، الذي يأتي مع رقم طراز 23076RN8DY ، من قبل منصات الاعتماد الرسمي مثل NBTC (تايلاند) و IMDA (سنغافورة) و FCC. البديل الهندي يحمل رقم الموديل 23076RN4BI تم اعتماده أيضًا من قبل سلطة BIS في البلاد. وبالتالي ، من المتوقع إطلاق Redmi 12 5G في أسواق متعددة في الأسابيع المقبلة.

مواصفات Redmi 12 5G 

من المتوقع أن يأتي Redmi 12 5G بشاشة LCD مقاس 6.79 بوصة بدقة FHD + مع معدل تحديث 90 هرتز مع نسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 20.5: 9 ، دقة الوضوح 1080x2460 بكسل، كثافة بكسلات 396 نقطة لكل بوصة، درجة سطوع 550 شمعة لكل متر مربع. 

Redmi 12 5G

ويتم تشغيل الهاتف بواسطة معالج كوالكوم شريحة Snapdragon 4 Gen 2 بدقة تصنيع 4 نانو ثماني النوى بتردد ميقاتي 2.2 جيجاهرتز، وشريحة معالجة رسوميات جرافيك Adreno تقترن مع ذاكرة وصول عشوائي 4/6/8 جيجابايت رام وسعة تخزين 128/256 جيجابايت روم.

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ويأتي الهاتف مع كاميرا أمامية سيلفي بدقة 5 ميجابكسل ، وكاميرا مزدوجة في اللوحة الخلفية، مع مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا ماكرو بدقة  2 ميجابكسل، مع واجهة مستخدم  MIUI 14 التي تعمل بالتكامل مع نظام تشغيل أندرويد 13. البطارية 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن بسرعة 10 وات.

شاومي Redmi Redmi 12 5G Snapdragon كوالكوم بوكو Poco POCO M6 Pro 5G ريدمى

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