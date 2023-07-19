فئة الـ 3 آلاف جنيه.. اعرف مواصفات شاومي ريدمي 9A

هل تبحث عن هاتف ذكي قليل التكلف وموفر في الميزانية، لن تجد جهاز أقل تكلفة من Redmi 9A من شركة "شاومي" Xiaomi ا لصينية الذي يأتي بواجهة مستخدم MiUI 12 وهو متاح للبيع حاليا على أمازون مصر بسعر 3,190 جنيه فقط، ولكن خذ بعين الاعتبار أن السعر الرخيص يأتي أيضا مع الكثير من التنازلات في مستوى الإمكانيات المتاحة للجهاز.

شاومي

مواصفات Xiaomi Redmi 9A

Redmi 9A هو هاتف ذكي ميسور التكلفة جدا يعتبر صفقة بالنسبة لصائدي الفرص الحقيقية. ومع ذلك ، من أجل الحفاظ على هذا المستوى من السعر، قامت Xiaomi بقطع بعض المميزات الموجودة في البدائل الأكثر تكلفة، بدلاً من الكاميرات الثلاثية ،مع طراز 9C ، سيحصل المشترون على كاميرا واحدة فقط في الخلفية، وعليك أيضًا الاستغناء عن شريحة NFC.

شاومي

علاوة على ذلك، لجأت شاومي إلى معالج MediaTek ضعيفًا إلى حد ما ، وهي شريحة Helio G25 للهواتف المبتدئة، وذاكرة وصول عشوائية بسعة 2 جيجابايت فقط. بينما يتمتع العملاء في الصين بالاختيار بين تكوينات مختلفة تصل إلى 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي ، مستخدمي النسخة العالمية لا يتوفر لديهم سوى هذا الإصدار فقط.

توفر البطارية سعة كبيرة تصل إلى 5000 مللي أمبير في الساعة، تعمل بالتكامل مع شاشة IPS مقاس 6.53 بوصة ، والتي توفر دقة 720x1600 بكسل فقط ، مع كثافة بكسلات لا تتعدى 269 نقطة لكل بوصة، درجة السطوع 400 شمعة لكل متر مربع.

يأتي إطار Redmi 9A مصنوع من البلاستيك، ومع ذلك مظهره مرضٍ تماما بالنسبة لسعره البسيط ، يوفر السطح البلاستيكي هيكلًا خفيفًا ووزن لا يتجاوز 196 جرام، وتشعر أن غطاء الخلفية مصنوع من مادة جيدة رغم أنه لا يلمع.

شاومي

على الرغم من تصميم نوتش قطرة الماء في الشاشة، فإن الحواف حول لوحة IPS ليست دقيقة أو رفيعة بشكل كاف، لكنها لا تزال ضمن الحدود المقبولة لهاتف ذكي منخفض الميزانية. بسبب الذقن الكبيرة في الجزء السفلي ، تبلغ نسبة العرض إلى السطح حوالي 81٪ فقط.

توفر وحدة تخزين eMMC الداخلية في هاتف شاومي ريدمي سعة 32 جيجا بايت روم، ومع ذلك ، باستخدام بطاقة microSDXC يمكن زيادة المساحة لتحتفظ بكافة ملفاتك، يمكن نقل أنواع الملفات المختلفة (الصور والموسيقى وما إلى ذلك) تلقائيًا إلى وحدة التخزين الخارجية.

تشتمل الميزات الإضافية لـ Redmi 9A وجود راديو FM ومنفذ لسماعات الأذن 3.5 ملم. يمكنك أيضًا توصيل الأجهزة الطرفية مثل أجهزة USB عبر محول OTG بمنفذ Micro-USB الذي يدعم معيار 2.0.

وحدة المعالجة المركزية ثمانية النوى بتردد ميقاتي أقصى 2 جيجاهرتز، وتعمل بالتكامل مع شريحة معالجة رسوميات جرافيك من PowerVR GE8320 أما بالنسبة للسوفت وير فهو أندرويد 10 ويأتي بكاميرا واحدة في الخلف بدقة 13 ميجابكسل وكاميرا سيلفي بدقة 5 ميجابكسل، الاثنان بتقنية HDR.