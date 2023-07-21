عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مد اختبارات الأهلي للناشئين بالإسكندرية لمدة يوم بسبب الإقبال الكبير

صدى البلد

قرر قطاع الناشئين لكرة القدم بالأهلي مد اختبارات الناشئين التي تقام حاليًّا بمحافظة الإسكندرية، لمدة يوم إضافي، وذلك بسبب الإقبال الكبير الذي شهدته الاختبارات في المحافظة.

وبدأت اختبارات الناشئين بمحافظة الإسكندرية يوم أمس الخميس، داخل مقر أكاديمية الأهلي بملاعب مدرسة بايونيرز الدولية بالمندرة قبلي، وتستمر عملية بيع الاستمارات داخل مقر الأكاديمية خلال أيام الاختبارات وحتى نفاد الكمية.

وبدأت اختبارات الأهلي للناشئين منذ الشهر الماضي، على ملاعب الأكاديمية بفرع مدينة نصر، وأقيمت كذلك في محافظتي الشرقية والسويس.
 

قطاع الناشئين لكرة القدم بالأهلي محافظة الاسكندرية مقر أكاديمية الأهلي بملاعب مدرسة بايونيرز الدولية مقر الأكاديمية اختبارات الأهلي للناشئين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد تحذر ونداء عاجل من الصحة.. ماذا يحدث يومي الإثنين والأربعاء المقبلين؟

الوداد المغربي يخطف صفقة الزمالك رسميا.. تفاصيل

الأهلي يتلقى صدمة قوية في صفقة الموسم .. ماذا حدث؟

أم سجدة اتطلقت.. طليقة حسن شاكوش الأولى تهاجم ريم طارق بكلمات صادمة

لاعب مغربي في الطريق.. تطورات مفاوضات الأهلي لضم صفقات الصيف

درجة الحرارة ستصل لـ 46 .. 7 نصائح هامة لمواجهة الطقس الحار

الفلسفة حلوة.. خالد الغندور يوجه رسالة نارية إلى عدلي القيعي

عرض رسمي من نادٍ يوناني| إعلامي شهير يعلن مفاجأة بشأن نجم الزمالك

ترشيحاتنا

قبل نتيجة الثانوية العامة 2023 .. كليات جديدة تدخل سوق العمل |اِعرفها

بسبب ارتفاع درجات الحرارة .. غليان في البحار والمحيطات

عنصرية مقيتة وتعد على الأديان.. وقفة إسلامية عالمية بعد تكرار حرق المصحف

بعد أزمة أشيمبونج| 15 حكما ضد الزمالك في الفيفا.. قرارات بإيقاف القيد ومستحقات بالملايين

لأول مرة .. سيدة تتولى قيادة القوات البحرية الأمريكية

استفزوا روسيا.. تصريحات صارمة من سفير موسكو في أمريكا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قصير فوق الركبة.. نسرين طافش تثير الجدل بإطلالة صيفية جريئة.. شاهد

بملامح حزينة.. عبير صبري تثير الجدل في أحدث ظهور لها

درجة الحرارة ستصل لـ 46 .. 7 نصائح هامة لمواجهة الطقس الحار

عبر 3 طائرات عسكرية..مصر ترسل مساعدات للسودان مقدمة من جامعة الدول العربية

فيديو

مصر والإمارات تنفذان عروضًا جوية في سماء العلمين الجديدة |فيديو

عبر 3 طائرات عسكرية..مصر ترسل مساعدات للسودان مقدمة من جامعة الدول العربية

بسبب مدارس الغش الجماعي.. رسوب طلاب كليتي طب قنا وأسيوط.. ما القصة؟

فقعوا عيني عشان بعمل شغلي.. كواليس اعتداء سيدتين علي ممرضة بالضرب والسحل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

الأم اللعوب وخصلات الشعر الصفراء

مجدي أبوزيد

مجدى أبوزيد يكتب: الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية

نجاة عبدالرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : مهرجان العلمين الجديدة

الدكتور صابر حارص يكتب: في الهجرة تتجلى تسعة معان

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

اﻟﻤﺰﻳﺪ