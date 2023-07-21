مد اختبارات الأهلي للناشئين بالإسكندرية لمدة يوم بسبب الإقبال الكبير

قرر قطاع الناشئين لكرة القدم بالأهلي مد اختبارات الناشئين التي تقام حاليًّا بمحافظة الإسكندرية، لمدة يوم إضافي، وذلك بسبب الإقبال الكبير الذي شهدته الاختبارات في المحافظة.

وبدأت اختبارات الناشئين بمحافظة الإسكندرية يوم أمس الخميس، داخل مقر أكاديمية الأهلي بملاعب مدرسة بايونيرز الدولية بالمندرة قبلي، وتستمر عملية بيع الاستمارات داخل مقر الأكاديمية خلال أيام الاختبارات وحتى نفاد الكمية.

وبدأت اختبارات الأهلي للناشئين منذ الشهر الماضي، على ملاعب الأكاديمية بفرع مدينة نصر، وأقيمت كذلك في محافظتي الشرقية والسويس.

