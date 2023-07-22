أخبار التوك شو |مفاجأة مدوية عن موعد انتهاء الموجة الحارة.. ياسمين عز توجه رسالة عاجلة للسيدات.. موقف نقابة الموسيقيين من حفل ترافيس سكوت

تناولت برامج التوك شو عددا من الموضوعات الهامة، على مدار الساعة ، ونرصد أبرزها في سياق التقرير التالي.

60 درجة مئوية| مفاجأة مدوية عن موعد انتهاء الموجة شديدة الحرارة



أكد الدكتور مجدي علام الخبير البيئي ومستشار برنامج المناخ العالمي، أن موجات الحر مستمرة خلال أغسطس المقبل، و تتخطى درجات الحرارة 40 درجة مئوية هذا الأسبوع.

مصطفى كامل : هذا موقف نقابة الموسيقيين من حفل ترافيس سكوت



قال مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين، إن السوشيال ميديا لا تحركه في اتخاذ قراراته كنقيب للموسيقيين، موضحًا أن قرار إقامة حفل المطرب ترافيس سكوت مرهون بالحصول على الموافقات الأمنية اللازمة.



يتجوّز سلفتك | ياسمين عز توجه رسالة عاجلة للسيدات



بدأت الإعلامية ياسمين عز، حلقتها من برنامج كلام الناس بنصائحها المعتادة للنساء، قائلة:" فيها ايه لما جوزك يتجوز سلفتك".

سنحاول معرفة الحكاية.. تعليق عمرو أديب على انقطاع الكهرباء



طالب الإعلامي عمرو أديب، الجهات المسئولة بمصارحة المصريين حول أزمة انقطاع التيار الكهربائي بسبب الموجة الحارة.

معتز هشام: نيللى كريم ضربتني بالقلم مرتين فى مسلسل ليه لأ



أكد الفنان الشاب معتز هشام، نجم مسلسل «ليه لأ» الجزء الـ3 أن شخصيته في دور «ياسين» تربي على أنه رجل البيت وقراراته هي السائدة في المنزل، لافتا إلى أنه تناقش مع نيللي كريم التي تقوم بدور أمه في المسلسل بشأن دورهما.



رامي جمال: أعاني من مشكلة في الإنجاب.. وكنت أتمنى طفلا



كشف المطرب والملحن رامي جمال، عن أنه يعاني من مشكلة لها علاقة بالإنجاب، قائلا: كنت أتمنى انجاب طفل، وأولاد أخواتي هم أولادي وبحبهم من قلبه، وزوجتي لا تعانى من عدم الخلفة.



أبو: بشجع الأهلي وأغنية سطلانة تفاجأت بها مثل الجماهير



استضافت الإعلامية شيرين سليمان، خلال حلقة اليوم من برنامجها "سبوت لايت" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، المطرب "أبو" الذي يفتح صندوق أسراره و يكشف عن اسم النجم الكوميدي الذي كان سببا في اختيار أسم شهرته.

مهرجان العلمين.. الاستعدادات الأخيرة لحفل تامر حسني

دقائق قليلة تفصلنا عن انطلاق حفل الفنان تامر حسني، وبحفل نجم الجيل ينطلق جدول حفلات مهرجان العلمين الجديدة.



أحمد سلامة: السينما المصرية عانت من الركود في التسعينيات



قال الفنان أحمد سلامة، إن يوسف وهبي كانت يحفظ دوره بالنظرة، مشيرا إلى أن السينما المصرية كانت تعاني من الركود في أثناء فترة التسعينيات.

العالم علمين.. تعرف على أجندة حفلات المهرجان



قالت الإعلامية ليلاس كفوزي، إن أبرز فعاليات مهرجان العلمين الجديدة اليوم الجمعة، هو حفل النجم تامر حسني والذي يقام بمنطقة الأرينا بالممشى السياحي، وهي واحد من أهم وأكبر المناطق في مدينة العلمين.

شريف مدكور: مدينة العلمين كان بها 21 مليون لغم وتم إزالتها بالكامل



نقلا عن فضائية إكسترا نيوز، ‏عبر الإعلامي شريف مدكور عن سعادته بتواجده في افتتاح أول حفلات مهرجان العلمين الجديدة قائلا: "مبسوط أن إحنا في أرض مصرية جميلة في مدينة العالمين الجديدة".



شبّهني بـ أم كلثوم .. حسام موافي يروى موقفا غريبا



روى الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، موقفا مضحكا تعرض له عندما تحدث معه أحد الأشخاص وشبهه بـ "أم كلثوم".