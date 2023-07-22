عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو |مفاجأة مدوية عن موعد انتهاء الموجة الحارة.. ياسمين عز توجه رسالة عاجلة للسيدات.. موقف نقابة الموسيقيين من حفل ترافيس سكوت

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو عددا من الموضوعات الهامة، على مدار الساعة ، ونرصد أبرزها في سياق التقرير التالي.

 

60 درجة مئوية| مفاجأة مدوية عن موعد انتهاء الموجة شديدة الحرارة


أكد الدكتور مجدي علام الخبير البيئي ومستشار برنامج المناخ العالمي، أن موجات الحر مستمرة خلال أغسطس المقبل، و تتخطى درجات الحرارة  40 درجة مئوية  هذا الأسبوع.

 

مصطفى كامل : هذا موقف نقابة الموسيقيين من حفل ترافيس سكوت


قال مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين، إن السوشيال ميديا لا تحركه في اتخاذ قراراته كنقيب للموسيقيين، موضحًا أن قرار إقامة حفل المطرب ترافيس سكوت  مرهون بالحصول على الموافقات الأمنية اللازمة.


يتجوّز سلفتك | ياسمين عز توجه رسالة عاجلة للسيدات


بدأت الإعلامية ياسمين عز، حلقتها من برنامج كلام الناس بنصائحها المعتادة للنساء، قائلة:" فيها ايه لما جوزك يتجوز سلفتك".

 

سنحاول معرفة الحكاية.. تعليق عمرو أديب على انقطاع الكهرباء


طالب الإعلامي عمرو أديب، الجهات المسئولة بمصارحة المصريين حول أزمة انقطاع التيار الكهربائي بسبب الموجة الحارة.

 

معتز هشام: نيللى كريم ضربتني بالقلم مرتين فى مسلسل ليه لأ


أكد الفنان الشاب معتز هشام، نجم مسلسل «ليه لأ» الجزء الـ3 أن شخصيته في دور «ياسين» تربي على أنه رجل البيت وقراراته هي السائدة في المنزل، لافتا إلى أنه تناقش مع نيللي كريم التي تقوم بدور أمه في المسلسل بشأن دورهما.


رامي جمال: أعاني من مشكلة في الإنجاب.. وكنت أتمنى طفلا


كشف المطرب والملحن رامي جمال، عن أنه يعاني من مشكلة لها علاقة بالإنجاب، قائلا: كنت أتمنى انجاب طفل، وأولاد أخواتي هم أولادي وبحبهم من قلبه، وزوجتي لا تعانى من عدم الخلفة.


أبو: بشجع الأهلي وأغنية سطلانة تفاجأت بها مثل الجماهير


استضافت الإعلامية شيرين سليمان، خلال حلقة اليوم من برنامجها "سبوت لايت" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، المطرب "أبو" الذي يفتح صندوق أسراره و يكشف عن اسم النجم الكوميدي الذي كان سببا في اختيار أسم شهرته.

 

مهرجان العلمين.. الاستعدادات الأخيرة لحفل تامر حسني

 

دقائق قليلة تفصلنا عن انطلاق حفل الفنان تامر حسني، وبحفل نجم الجيل ينطلق جدول حفلات مهرجان العلمين الجديدة.


أحمد سلامة: السينما المصرية عانت من الركود في التسعينيات


قال الفنان أحمد سلامة، إن  يوسف وهبي كانت يحفظ دوره بالنظرة، مشيرا إلى أن السينما المصرية كانت تعاني من الركود في أثناء فترة التسعينيات.

 

العالم علمين.. تعرف على أجندة حفلات المهرجان


قالت الإعلامية ليلاس كفوزي، إن أبرز فعاليات مهرجان العلمين الجديدة اليوم الجمعة، هو حفل النجم تامر حسني والذي يقام بمنطقة الأرينا بالممشى السياحي، وهي واحد من أهم وأكبر المناطق في مدينة العلمين.

 

شريف مدكور: مدينة العلمين كان بها 21 مليون لغم وتم إزالتها بالكامل


نقلا عن فضائية إكسترا نيوز، ‏عبر الإعلامي شريف مدكور عن سعادته بتواجده في افتتاح أول حفلات مهرجان العلمين الجديدة قائلا: "مبسوط أن إحنا في أرض مصرية جميلة في مدينة العالمين الجديدة".


شبّهني بـ أم كلثوم .. حسام موافي يروى موقفا غريبا 


روى الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، موقفا مضحكا تعرض له عندما تحدث معه أحد الأشخاص وشبهه بـ "أم كلثوم".

 

الحرارة مصطفى كامل ترافيس سكوت عمرو أديب ياسمين عز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انقطاع الكهرباء في مصر.. الوزارة تحدد موعد عودة انتظام التيار

الوداد المغربي يخطف صفقة الزمالك رسميا.. تفاصيل

رغم ضم إمام عاشور| 5 صفقات "طارت" من الأهلي خلال الميركاتو الصيفي.. مفاجآت بالأسماء

بشرى سارة.. الأرصاد تكشف عن موعد انكسار الموجة الحارة

مرتضى منصور يفجر مفاجأة مدوية بشأن نادي القرن

الأهلي يتلقى صدمة قوية في صفقة الموسم .. ماذا حدث؟

الكهرباء تعلن موعد انتهاء أزمة انقطاع التيار.. فيديو

لعنة الأهلي| الإطاحة برؤساء القلعة البيضاء.. وإمام عاشور كشف المستور عن أزمات الزمالك

ترشيحاتنا

لمحاربة الابتزاز.. انطلاق حملة اعرف حقك بشواطئ الإسكندرية

تامر حسني يناقس اليوتيوبر نويل في الرقص بحفل مهرجان العلمين| فيديو

بالأسماء.. إصابة 20 شخصاً في حريق أتوبيس بالبحر الأحمر

معايرة المعاق عيب| حسام موافى ينفعل على الهواء ويطالب بمواجهة التنمر في المدارس وعلى السوشيال ميديا

بـ 4 كاميرات ومعالج ميدياتك.. خصم 35% على هاتف هونر X7A

اركب سكودا كودياك الرياضية موديل 2023 بهذا السعر.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحدث بركان صغير على وجه الأرض يثير الرعب في أيسلندا |شاهد

بعد مرور عام على إطلالته الأغرب.. ويجز يضع الحنة في حفله بالرياض

ورقة تنقذ مراهقة من واقعة اختطاف مأساوية في أمريكا.. تفاصيل وصورة

تامر حسني يتألق بهرمون السعادة وكفاياك أعذار بمهرجان العلمين | صور

فيديو

نسيت البنطلون مفتوح.. الجمهور يفتح النار على عارفة عبد الرسول

تهدد الدوري.. أزمة جديدة بسبب توقفات الأهلي ومنتخب مصر

رامي جمال يكشف خزائن أسراره ويكشف سبب إصابته بمرض البهاق / فيديوجراف

تحذير عاجل من الأرصاد والصحة| ماذا سيحدث يومي الاثنين والأربعاء المقبلين؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

الأم اللعوب وخصلات الشعر الصفراء

مجدي أبوزيد

مجدى أبوزيد يكتب: الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية

نجاة عبدالرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : مهرجان العلمين الجديدة

الدكتور صابر حارص يكتب: في الهجرة تتجلى تسعة معان

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

اﻟﻤﺰﻳﺪ