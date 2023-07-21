أبو: بشجع الأهلي وأغنية سطلانة تفاجأت بها مثل الجماهير.. فيديو

استضافت الإعلامية شيرين سليمان، خلال حلقة اليوم من برنامجها "سبوت لايت" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، المطرب "أبو" الذي يفتح صندوق أسراره و يكشف عن اسم النجم الكوميدي الذي كان سببا في اختيار أسم شهرته.





وأكد المطرب "أبو"، أنه يشجع الأهلي لكنه ليس متعصبا، مع حبه للزمالك ومنتخب مصر، لافتا إلى أن أجمل مباراة للأهلي كانت نهائي القرن.

وأعلن حبه لـ علي معلول وكل اللاعبي لكن معلول أكثرهم، وأغنية سطلانة كانت من أكثر الأغنيات التي تعلقت بالأهلي وتفاجأت بها خلال احتفال اللاعبين، لكن بلعب كرة في مركزي حارس مرمى أو مهاجم».

وعلق على أغنية سطلانة، قائلا: “بشأن أغنية هوليلا سننشر كل أسبوع تراكا جديدا منها، وعلاقتي قوية مع المنتج ونعمل فريق وليس مطرب ومنتج، في العمل نختلف لكن لا نصل لمستوى الحِدة أو المشاجرة”.

وتابع«أبو»: لست محبا للسهر إلا في الحفلات فقط أو تصوير عمل ما، وفي المنزل مقسمين لفرقتين أنا وابني وزوجتي وبنتي.

وبشأن تربية الأبناء وتوجيههم من قبل الأب والأم، اختتم قائلا: إجبار الأسرة أبنائهم على فعل شيء أمر خاطئ، وسأترك لأولادي الحرية في اختيار ما يريدوه في حياتهم مستقبلا.