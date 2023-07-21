المطرب أبو: سيبت شغلي في شركة إنترناشيونال عشان الفن.. فيديو

استضافت الإعلامية شيرين سليمان، خلال حلقة اليوم من برنامجها "سبوت لايت" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، المطرب "أبو" الذي يفتح صندوق أسراره و يكشف عن اسم النجم الكوميدي الذي كان سببا في اختيار اسم شهرته.

وقال المطرب "أبو"،: "سبت شغلى فى شركة انترناشيونال عشان أحقق حلمي في الفن"، لافتا: "كنت أعاني من الإحباط واليأس كثيرا في حياتي".

وأضاف المطرب "أبو"،: “اللي عايز يعيش حياته ويوصل لحاجه هو عايزها ميزهقش ويكمل حياته”.

وكشف المطرب "أبو"، عن اسمه الحقيقي قائلا: "اسمي محمد أبو العينين، وأبو العينين كانت صعبة على العيال الصغيرة لذلك بقت "أبو".



ويتحدث "أبو" عن رأيه في النادي الأهلي وأغنية سطلانة، ورأيه في النجم عمرو دياب والنجم تامر حسني، ويكشف تفاصيل البومه الأول وكواليس أحدث اغانيه هوليلا التي حققت نجاح كبير، كما يكشف أيضا عن جدول حفلاته في الصيف وأيضا عن مشروعه الجديد الذي يستعد إليه خلال الفترة القادمة وحياته الخاصة وعلاقته بأولاده.