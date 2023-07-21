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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بدل ما تحبط غيرك شجع نفسك.. طريقة أبو في الرد على المتطاولين

أبو
أبو

استضافت الإعلامية شيرين سليمان، خلال حلقة اليوم من برنامجها "سبوت لايت" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، المطرب "أبو" الذي يفتح صندوق أسراره و يكشف عن اسم النجم الكوميدي الذي كان سببا في اختيار أسم شهرته.

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ورد المطرب "أبو"، على المتطاولين على السوشيال ميديا، قائلا: "بدل ما تحبط غيرك شجع نفسك"، لافتا: "كان فيه حد كاتبلي تعليق وحد من أصدقائي قال لي فيه حد كاتب ليك تعليق رخم ياريت نمسحه".

 

وأضاف: "دخلت قريت التعليق ملقيتش فيه شتيمة، ودخلت على بروفايل الشخص، لقيته إنسان محترم وصوته حلو، قولت له بدل ما تحبط غيرك شجع نفسك، ومن كتر ما حبيت صوته تاني يوم نزلت له استوري على الإنستجرام".

 

وأشار: "اللي بيقل أدبه على السوشيال ميديا بعمله بلوك، إنما لو شخص محترم برد عليه وبتكلم معاه".
 

المطرب ابو أبو السوشيال ميديا الإعلامية شيرين سليمان صدى البلد شيرين سليمان

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