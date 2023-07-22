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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بالأسماء.. إصابة 20 شخصاً في حريق أتوبيس بالبحر الأحمر

صدى البلد

أصيب 20 شخص، فى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، اثر حادث إندلاع حريق بأتوبيس نقل ركاب جنوب البحر الأحمر.

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كان الدكتور شادى مدير مرفق إسعاف البحر الأحمر ، تلقى إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بنشوب حريق أتوبيس نقل ركاب بطريق شلاتين أبو رماد.

على الفور تم الدفع بعدد 18 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، حيث تم نقل 14 مصابا إلى مستشفى الشلاتين المركزي، فيما رفض 7 آخرين النقل إلى المستشفى.

حادث إندلاع حريق

 

أكد مصدر طبي، أن إجمالي عدد المصابين فى حادث حريق أتوبيس الشلاتين 20 مصابًا، أغلبهم سودانين الجنسية، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت الأجهزة المختصة لمباشرة التحقيقات.

وجاءت أسماء المصابين كالأتي،: مهند سليم ابراهيم، عبده ابراهيم عثمان، عبدالحميد عادل احمد، عثمان يحي ادم، اضحيه عبدالرسول، ابوبكر جبريل علي، الزبير اسحاق محمد،احمد منه الله نور الدين، محمد عبدالرحمن سليمان،والي الدين علي قمر الدين، مجاهد اسحاق هارون ،نذار ابراهيم عثمان، متزمل ادم احمد،عمر سعد سويلم، عبدالله يحي عبدالله،دفعه الله مصطفي الجيلي،احمد سالم المصرى، هارون اسحاق علي، عبده اسحاق بورمه، معتز صلاح سليم كمال محمد عمرو.

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