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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رابح صقر يحيي حفلا غنائيا في لندن.. 15 أغسطس

رابح صقر
رابح صقر

يستعد الفنان رابح صقر لإحياء حفل غنائي ساهر له، في أحد الفنادق الكبرى بالعاصمة الإنجليزية لندن، يوم 17 أغسطس المقبل، ضمن سلسلة حفلاته الصيفية. 

ونشرت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات -عبر حسابها الرسمي بتطبيق إنستجرام-بوستر حفل محمد عبده، معلنة عن طرح تذاكر الحفل للجمهور قريبا. 

 

أغاني ألبوم رابح صقر الجديدة 

كان الفنان رابح صقر، طرح أغاني جديدة من ألبومه الصقر 2023، وذلك يوم 6 يونيو الماضي، وهي: (بعيش لنفسي، يا بن أبوي، زلزال).

أغاني ألبوم رابح صقر الجديدة، تأتي بعدما طرح أول 3 أغاني من ألبومه الجديد، في 3 مارس الماضي، وهم: (أغنية أنا ودي، أغنية أنا وحدي، وأغنية معكازي).

وينتظر أن يطرح رابح صقر، باقي أغاني ألبومه «الصقر 2023» الجديد على دفعات متساوية كل 3 أشهر خلال عام 2023.

 

ألبوم رابح صقر

وتخطى الفنان رابح صقر 4 ملايين مشاهدة، بأول 3 أغاني من ألبومه الجديد، بعد طرحها عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، وهم: (أغنية أنا ودي، أغنية أنا وحدي، وأغنية معكازي). 

وجاء تعاون رابح صقر في أغانيه الـ 3 الجديدة، كما يلي: أغنية أنا ودّي من ‏كلمات: ضي، ‏ألحان: ياسر وعلي،  ‬⁩‏توزيع: ⁧‫فادي بدر‬⁩، ‏وتريات: المايسترو هاني فرحات‬⁩؛ ‏أغنية معكازي من ‏كلمات: ⁧‫سعد بن جدلان‬⁩، ‏ألحان: ياسر بوعلي، ‏توزيع: خالد عز؛ ‏أغنية أنا وحدي من ‏كلمات: شموخ العقلا "العالية"، ‬⁩‏ألحان: سهم، ‬⁩‏توزيع: عمر الصباغ.  ‬⁩

أحدث ألبوم لـ رابح صقر 

طرح الفنان السعودي رابح صقر، أغنيتين جديدتين له يوم 10 أكتوبر 2022، وهما «عساك بخير» و«حضرة جنابك».

أما أغنية حضرة جنابك، فحصدت 2 مليون مشاهدة، وهي من كلمات واحد، وألحان عبدالله خضران.

أغنية مثل ما تحب، للفنان رابح صقر، من كلمات: محمد الغرير، الحان: عزوف، توزيع: مروان، وتريات: هاني فرحات، ايقاع: هاني الدوسري، كورال: مجموعه الشرقية، جيتار: روكيت، ناي: أحمد خيري، قانون: شريف كامل، مكس وماستر: جاسم محمد. 

 

أغاني رابح صقر 

وحقق الفنان رابح صقر، ملايين المشاهدات، بأغنيتيه «والله ما تسوى، مرات»، عبر القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات على موقع الفيديوهات يوتيوب. 

أغنية مرات لـ رابح صقر، من كلمات: ود، ألحان: عزوف، توزيع: مروان، وتريات: هاني فرحات، ايقاع: هاني الدوسري، مكس وماستر: جاسم محمد. 

 

أغنية واجد

أغنية واجد لـ رابح صقر، كانت أولى أغاني ألبومه «الصقر 22»، وهي من كلمات: الأمير سعود بن عبدالله، ألحان : سهم، توزيع : بشار سلطان، توزيع وتريات : هاني فرحات، ايقاعات: أحمد العنوه، ناي : أحمد خيري، قانون: شریف کامل، جيتارات: روكيت، تسجيل: م/ محمد حمدي، مكس وماستر: م/ جاسم محمد. 

 

ألبومات رابح صقر 

وطرح الفنان رابح صقر، ألبوم «مرحبا» في بداية عام 2021، وضم الألبوم 24 أغنية، والأغنية الرئيسية للألبوم، من كلمات الشاعر واحد، ومن ألحان سهم، وتوزيع مدحت خميس.

وتعاون رابح صقر، في الألبوم مع المستشار تركي آل الشيخ في خمس أغاني، ومجموعة مميّزة من الشعراء منهم: واحد وقوس وعبدالله بو راس، وغيرهم الكثير من أهم الشعراء، بالإضافة لتعاونه مع شعراء شباب في أول ظهور لهم ، مشدّدا إلى أنه يهمه في اختياراته التعاون مع النصّ وليس الاسم، فالمهم عنده أن يكون النصّ جديدا ومميّزا.  

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