انطلاق امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية بالدقهلية

انطلقت امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية، حيث يؤدي الطلاب والطالبات امتحانات المواد التى رسبوا فيها وتبدأ بمادة اللغة العربية لمدة ساعتين ونصف.

وقال ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية بأنه تم تجهيز 97 لجنة في مختلف الإدارات التابعة لمديرية التربية والتعليم بالدقهلية، يؤدي بها نحو 15500 طالبا وطالبة بالشهادة الإعدادية وتنتهي الخميس 27 يوليو.

وأعلن ان جدول الامتحانات المعلن كالاتى اليوم السبت. مادة اللغة العربية لمدة ساعتين ونصف.

الأحد 23 يوليو.. مادة الجبر والإحصاء لمدة ساعتين، ومادة التربية الدينية لمدة ساعة ونصف و الاثنين 24 يوليو.. مادة العلوم لمدة ساعتين، ومادة الحاسب الآلي لمدة ساعة.

أما يوم الثلاثاء 25 يوليو.. مادة اللغة الأجنبية لمدة ساعتين، والتربية الفنية لمدة ساعتين. ، الأربعاء 26 يوليو.. مادة الدراسات الاجتماعية لمدة ساعتين.، واليوم الأخير ..الخميس 27 يوليو.. مادة الهندسة لمدة ساعتين