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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجارديان: انخفاض مبيعات الصابون ومستحضرات النظافة في بريطانيا

صدى البلد

أبلغت المتاجر الكبرى في بريطانيا عن انخفاض مبيعات بعض السلع وسط أزمة تكلفة المعيشة حيث يتجنب المتسوقون في المملكة المتحدة شراء الصابون ومنتجات النظافة الشخصية الأخرى، وفق صحيفة الجارديان البريطانية.

وتظهر الأرقام الواردة من سلاسل المتاجر الكبرى في بريطانيا أن الطلب على الصابون انخفض بنسبة 48٪ في الأشهر الستة الأولى من عام 2023 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وانخفضت مبيعات غسول اليدين بنسبة 23٪، كما انخفضت مبيعات صابون الفقاعات بنسبة 35٪ وجل الاستحمام بنسبة 1٪، بينما خالفات معقمات الأيدي هذا الاتجاه، حيث ارتفعت المبيعات بنسبة 29٪.

الصابون بريطانيا الجارديان

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