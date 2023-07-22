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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رياض محرز يوقع على عقود انضمامه لـ الأهلي السعودي

رياض محرز لاعب مانشستر
رياض محرز لاعب مانشستر سيتي السابق

أكدت تقارير صحفية، أن الجزائري رياض محرز جناح مانشستر سيتي الإنجليزي، قد وقع على عقود انضمامه لـ أهلي جدة السعودي، في الميركاتو الصيفي الحالي.

وبحسب صحيفة “الرياضية” السعودية، فإن رياض محرز وقع رسميا مع الأهلي بعد اجتيازه الفحوصات الطبية.

محرز إلى أهلي جدة

وأضافت الصحيفة بأنه يُنتظر انضمام محرز إلى معسكر الفريق الخارجي خلال الأيام القليلة المقبلة.

ومن المتوقع إعلان انضمام محرز إلى أهلي جدة بصفة رسمية، اليوم السبت، ليرافق روبيرتو فيرمينو مهاجم ليفربول السابق، وإدوارد ميندي حارس مرمى تشيلسي السابق.

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رياض محرز يوقع على عقود انضمامه لـ الأهلي السعودي

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