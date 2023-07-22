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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الزي الجديد يزين عمال المساجد الكبرى بالقاهرة والمحافظات

الزي الجديد لعمال
الزي الجديد لعمال المساجد

بدأت وزارة الأوقاف، في أول تطبيق لزي العمال الموحد، حيث وزعت الزي الجديد لعمال المساجد على عدد من المساجد الكبرى بالقاهرة والمحافظات. 

يأتي هذا في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بكل ما يتصل بالمساجد والعاملين بها، وبعد تجربتها في توفير الزي الأزهري للأئمة وتوفير زي الواعظات. 

وطبقت وزارة الأوقاف، الزي الموحد لعمال المساجد، ويتوجه القطاع الديني بالشكر لمديريات الأوقاف على الجدية والالتزام في التنفيذ .

خطب شهر أغسطس

ونشرت وزارة الأوقاف، موضوعات خطب الجمعة لشهر أغسطس ٢٠٢٣م : 
- الجمعة الأولى 4/ 8/ 2023م : الحمد في القرآن والسنة . 
- الجمعة الثانية 11 /8 /2023م : اسم الله الولي . 
- الجمعة الثالثة 18 /8/ 2023م : اسم الله الرحيم .
- الجمعة الرابعة 25/ 8/ 2023م : اسم الله الوهاب .

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