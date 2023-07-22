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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مياه الشرب تعقد ندوات توعوية للسيدات المترددات على المركز الطبي بمنيا القمح

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على دور شركة مياه الشرب والصرف الصحي في تنفيذ المشروعات التنموية بنطاق المحافظة والقيام بأعمال الصيانة لخطوط وشبكات المياه والصرف وإطلاقها خدمات جديدة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوصيل كوب ماء نظيف لهم ، وكذلك إطلاق حملات توعوية للمواطنين بمختلف المراكز والمدن والأحياء لتعريفهم بأهمية الحفاظ على البيئة من التلوث ومخاطر الإسراف في المياه.

تقديم الخدمة لـ 2500 مواطن ضمن القافلة الطبية بمركز الحسينية في الشرقية

وفي هذا الإطار أشار المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي إلى قيام فريق التوعية بالشركة بالتعاون مع مديرية الصحة بتنفيذ ندوات تثقيفية للسيدات المترددات علي المركز الطبي بمدينة منيا القمح ، وذلك لتوعيتهن بخطورة إهدار المياه وأهمية الحفاظ على البيئة ، وكذلك تعريفهن بأهمية المشروعات القومية الجاري تنفيذها بقطاعي مياه الشرب والصرف الصحي وضرورة الحفاظ عليها ، لافتاً إلى أنه تم توزيع مطبوعات ومطويات توعوية تحمل عدد من الرسائل الإرشادية.

أوضح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي أن الندوة تضمنت تعريف السيدات بالخدمات التي تقدمها الشركة وآليات التعامل مع الشكاوي والتظلمات من خلال الإتصال بأرقام الخط الساخن (125) بجانب عمل استطلاعات للرأي وتسجيل للشكاوي وكذلك عقد جلسات توعية صحية وتثقيفية للتعريف بطرق الوقاية من انتشار الأمراض الفيروسية وأهمية الكشف المبكر لأورام الثدي ودعم صحة الأم والجنين.

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