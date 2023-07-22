تقديم الخدمة لـ 2500 مواطن ضمن القافلة الطبية بمركز الحسينية في الشرقية

أكد الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أنه ضمن فعاليات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "100 يوم صحة"، والتي تم إطلاقها تحت شعار "من أول يوم معاك"، والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين، تم تنفيذ القافلة الطبية العلاجية الشاملة بقرية قهبونة، التابعة لمركز ومدينة الحسينية بمحافظة الشرقية، والتي استمرت لمدة يومين، مع اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوي، والتأكيد على أعمال التطهير بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

وقال وكيل وزارة الصحة بالشرقية إن القافلة اشتملت على 13 عيادة، بها 11 تخصصا طبيا، وهي "الباطنة، والجراحة العامة، والقلب، والأوعية الدموية، والعظام، والأطفال، والنساء والتوليد، والجلدية والتناسلية، وتنظيم أسرة، والأنف والأذن والحنجرة، والمسالك البولية، والرمد".

وأضاف أنه تم تخصيص 2 عيادة لتخصصات "الباطنة والأطفال"، لخدمة أهالي القرية، والقرى المحيطة بمركز ومدينة الحسينية، كما تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط.

وأوضح أن القافلة قامت خلال اليومين بتوقيع الكشف الطبي المجاني على 2444 مريضا من أهالي القرية، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل 12 حالة مرضية تحتاج لإجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي المنطقة، وندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، ودعم صحة الأم والجنين، وغيرها.