مدافعاً عن رأس العش .. ياسر صادق: تأكدنا أن العرض لم يخالف شروط المهرجان

اعترض أحد الحضور بالمؤتمر الصحفي لمهرجان المسرح العربي على مشاركة العرض المسرحي "رأس العش" لمخالفته لوائح المهرجان.

ودافع مدير المهرجان الفنان ياسر صادق، عن العرض قائلا : "اللائحة تحكمنا، هو القانون الذي نسير وفقا له، اللائحة تقول ان العرض يكون عرض على الاقل مرتين في ٢٠٢٢ و٢٠٢٣ والائحة لم تمنع عرضه ايضا في اي مهرجان اخر او اي سنة اخرى، فيه فرق بين الانتاج والعملية الانتاجية قاموا بها الطلبة لم يتم صرف مليم على معهد العالي للفنون المسرحية بالاسكندرية".

وتابع :"لما رجعنا للمعهد قال رسميًا انا لم انتج هذا العمل، واذا الانتاج عناصره معروفة، ماليات، عناصر الانتاج لم تقوم بها اي جهة، لذلك لا يمنع مشاركة العرض في المهرجان". يذكر أن أعلن المهرجان القومي للمسرح المصري، برئاسة الفنان محمد رياض، عن العروض المشاركة في الدورة الـ16 للمهرجان، والتي تقام في الفترة من 29 يوليو الجاري، حتى 14 أغسطس المقبل، حيث يتنافس 37 عرضا من الجهات والهيئات المختلفة على جوائز الدورة الـ16 من المهرجان.

جاءت قائمة العروض المشاركة كالتالي: من الفرق المستقلة والحرة يشارك (5) عروض هي "سهرة المحروسة" لفرقة " 902"، تأليف أبو العلا السلاموني إخراج محمود حسن جراتسي ، ومدة العرض ساعة ونصف، و"الوحوش الزجاجية" لفرقة "المبدعون"، دراماتورج جمال ياقوت، إخراج أشرف علي، ومدة العرض 80 دقيقة، و"الرجل الذي أكله الورق"، لفرقة "جروتيسك"، تأليف أوجيستين كوزاني، دراما تورج وإخراج محمد الحضري، ومدته ساعة ونصف، و"ماراصاد"، لفرقة "الميزان"، تأليف بيتر فايس، إخراج أشرف علي، ومدته 80 دقيقة، و"المشهد الأخير"، لفرقة "ميكس"، تأليف يوسف ناصر، إخراج عمر أشرف، ومدته 30 دقيقة.

وتضمنت العروض المشاركة من فرق الهواة والنقابات الفنية ومنظمات المجتمع المدني، والمسرح الخاص والجامعي 5 عروض، هي: "رأس العش" من نقابة المهن التمثيلية، تأليف مينا بباوي، إخراج بدر الأحمدي، و"شيزوفرنيا" للمسرح الكنسي، تأليف محمود حمدي، إخراج شادي نادر، ومدته 75 دقيقة، و"أوليفر" لفرقة كلية صيدلة جامعة المنصورة، تأليف وإخراج حازم أحمد، ومدته 80 دقيقة، و"3 مقاعد في القطار الأخير" لفرقة كلية إعلام جامعة القاهرة، تأليف وإخراج مايكل مجدي، ومدته 90 دقيقة.

ويشارك البيت الفني للمسرح بـ6 عروض وهي: "سيدتي أنا" لفرقة المسرح القومي، إخراج محسن رزق، و"طيب وأمير" لفرقة المسرح الكوميدي، إخراج محمد جبر، و"سيب نفسك" لفرقة المسرح الحديث، إخراج د.جمال ياقوت، و"خطة كيوبيد"، لفرقة المسرح الحديث، إخراج أحمد فؤاد، و"ستوكمان" لفرقة مسرح الغد، إخراج أسامه رؤوف، و"ياسين وبهية" لفرقة مسرح الشباب، إخراج يوسف مراد منير، كما تشارك دار الأوبرا المصرية بعرض "حتشبسوت" لفرقة فرسان الشرق، إخراج كريمة بدير.

كما تشارك أكاديمية الفنون، بـ3 عروض، هي: "الزائز" إخراج إبراهيم أشرف، و"موت معلق"معالجة وإعداد إسراء محبوب، وإخراج كريم الريفي، و"ماهاجوني"، دراماتورج وإخراج إبراهيم أشرف، ويشارك مركز الهناجر للفنون بعرضين الأول "قرب.. قرب" تأليف أحمد نبيل، وإخراج شادي سرور، والثاني "استدعاء ولي أمر" تأليف محمد السوري، وإخراج زياد هاني، والبيت الفني للفنون الشعبية يشارك بعرض "ياشيخ سلامة" تأليف يسري حسان، وإخراج محمد الدسوقي.

أما الهيئة العامة لقصور الثقافة فتشارك في المهرجان بـ6 عروض، وهي : "السراج" لفرقة قصر ثقافة طنطا، تأليف وإخراج محمد السباعي، و"يهودي مالطا" للفرقة القومية بالإسكندرية، تأليف كريستوفر مارلو، وإخراج محمد مرسي، و"رضا" للفرقة القومية بالإسماعيلية، تأليف أحمد الملواني، وإخراج محمد جبر، و"عادلون" للفرقة الإقليمية ببورسعيد، إعداد محمد رزق وخالد وفيق، وإخراج أحمد يسري، و"سالب واحد" لفرقة قصر ثقافة المحمودية، تأليف محمد عادل، وإخراج عمرو جلال، و"مسافر ليل" لفرقة نادي مسرح الأنفوشي، تأليف صلاح عبد الصبور، وإخراج أحمد علاء.

ويشارك صندوق التنمية الثقافية بـ4 عروض، هي: "شابوه" لفرقة مركز الإبداع الفني، وإخراج أحمد محي، و"عاصف ممطر جدا" لفرقة مركز الحرية للإبداع، وإخراج محمد مرسي، و"جوه الصندوق" إخراج إسلام إمام، و"العيلة" لفرقة جامعة عين شمس والحاصل على المركز الأول في مواسم نجوم المسرح الجامعي، أما وزارة الشباب والرياضة تشارك بعرضين هما : "المنفي" لجامعة طنطا، كتابة أحمد عصام واخراج سعيد منسي و"أحدب نوتردام" لجامعة عين شمس، تاليف يوسف فؤاد واخراج أحمد طارق ويشارك البنك الأهلي بعرض "الدنيا لما تضحك"تأليف نجيب الريحاني وبديع خيري، وإخراج عمرو قابيل، ومدته 90 دقيقة، وشركة الشرقية للدخان تشارك بعرض "القمر لوغاب" تأليف وإخراج حسين عشماوي، ومدته 90 دقيقة، وتشارك شركة كينج توت بعرض "بوسطة" تأليف ورشة ارتجال وإخراج خالد جلال، ومدة العرض ساعة و45 دقيقة.