نجم الأهلي السابق يشيد بـ أيمن الرمادي مدرب سيراميكا كليوباترا

أشاد محمد حمدي زكي، لاعب النادي الأهلي السابق وأسوان الحالي ، بـ أيمن الرمادي المدير الفني الحالي لفريق سيراميكا كليوباترا.

وكتب حمدي زكي عبر حسابه على موقع فيسبوك : شهادتي فيك مجروحه ، مدرب عظيم وقبل كل دا اب واخ وصاحب كان ليك فضل كبير جدا عليا بعد توفيق ربنا.

وأكمل : قدرت تخلق وتصنع نسخه معدله من محمد حمدي زكي بإمكانيات وأدوار وأسلوب جديد في اللعب اهتميت بكل تفصيله ممكن تستفيد بيها انا مكنتش متخيل انها موجوده فيا اصلا ودا ظهر خلال الموسم كله ..



واختتم حمدي زكي : الف مبروك علي خطوتك الجديده ان شاء الله بدايه خير وانت تستاهل اكتر من كده واضافه لاي مكان تكون موجود فيه ، مكانك دايما في القلب ، الي ان نلتقي مجددا ان شاء الله.

تقدم سيراميكا كليوباترا

باغت فريق سيراميكا كليوباترا، منافسه المصري البورسعيدي بهدفين في الأول 20 دقيقة من المباراة المقامة حاليا علي ملعب برج العرب في نهائي بطولة كأس الرابطة المصرية.

وجاء هدف سيراميكا كليوباترا الأول عن طريق محمد عنتر بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء بعد تمريرة رائعة من صلاح محسن في الدقيقة السادسة من عمر اللقاء.

وأضاف عدف سيراميكا كليوباترا الثاني اللاعب صلاح محسن بعد استغلال خطأ مدافع المصري بإعادة الكرة الي الحارس ليسددها مهاجم كليوباترا في الشباك في الدقيقة الـ 11 من زمن المباراة.

ويحاول فريق المصري البورسعيدي تقليل الفارق إلا أن بسالة محمد بسام حارس مرمي سيراميكا كليوباترا نجح في إبعاد كرتين عن شباك مرماه.