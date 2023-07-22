مليون دولار.. جائزة عيسى لخدمة الإنسانية تعلن عن فتح باب الترشح لدورتها السادسة

أكّد مجلس أمناء جائزة عيسى لخدمة الإنسانية، برئاسة الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة الممثل الخاص لملك مملكة البحرين، على عمق التوجه الإنساني الحكيم للملك حمد بن عيسى آل خليفة، والذي تأصل بتأسيسه لجائزة عيسى لخدمة الإنسانية التي تأتي تخليدا لاسم الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة طيّب الله ثراه، وتعزيزاً لبوادر البذل والعطاء من أجل خدمة الإنسانية.

جاء ذلك بمناسبة الإعلان عن فتح باب الترشح لجائزة عيسى لخدمة الإنسانية في دورتها السادسة 2023/2024، وهي الجائزة التي أسسها الملك حمد بن عيسى آل خليفة عام 2009 عرفانا وتقديرا لأمير البحرين الراحل الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة في تفانيه لخدمة الإنسانية، وللأثر المتميز الذي تركه في بلاده والعالم أجمع، وتكريماً للأفراد والمنظمات التي تقدم خدمات متميزة للبشرية، وتثمين جهودهم في جميع أنحاء العالم.

وأوضح علي عبد الله خليفة الأمين العام لجائزة عيسى لخدمة الإنسانية، بأن الجائزة جاءت لتعكس تفرّد مملكة البحرين في تبني المبادرات العالمية الرائدة في تكريم وتحفيز العمل الإنساني، مشيراً إلى أن الجائزة تعد الأولى من نوعها كجائزة عربية عالمية تسهم في خدمة الإنسانية وتحظى بالزخم والإشادة الدولية، الأمر الذي أكسبها قيمةً كبيرة وجعلها محط اهتمام أصحاب المساعي الإنسانية الفريدة في العالم.

وقال: "تسعى الجائزة لتقدير خدمة البشرية دون وضع الاعتبار للعقيدة أو القرب الجغرافي أو القومي، لتغدوا حافزاً لكل إنسان يسعى لخدمة الإنسان، ويعمل على تخفيف معاناة المحتاج أينما كان".

وفيما يتعلق بشروط الترشح، أوضح بأنه يحق الترشح لهذه الجائزة من قبل الأفراد، والمؤسسات، ومراكز البحث العلمي، وأصحاب المشروعات الإنسانية من أي مكان، شريطة أن يشمل العمل الإنساني أكبر قطاع ممكن من البشر دون تمييز من أي نوع، وأن يكون العمل غير سياسي وغير ربحي، لافتاً إلى أن الأمانة العامة للجائزة تعمل على إجراء بحوث ميدانية لاستكشاف الأعمال والمشاريع الإنسانية غير المعلن عنها.

وأشار إلى أن الجائزة تمنح كل سنتين في مجالاتٍ عدة، يأتي من ضمنها: الإغاثة والتصدي للكوارث، والتعليم، وخدمة المجتمع، والحوار بين الحضارات، وتعزيز التسامح الإنساني، وتعزيز السلم الاجتماعي، والتحضر المدني، والعناية بالبيئة والتغير المناخي، والإنجاز العلمي، والتخفيف من وطأة الفقر والعوز. مؤكدا بأن باب الترشح للجائزة مفتوحٌ كذلك لأي مجال آخر من مجالات الخدمة الإنسانية.

وبيّن الأمين العام بأن لجنة تحكيم مختارة من مختلف قارات العالم تجمع ذوي الخبرة والاختصاص والحكمة تتولى تقييم أعمال المترشحين، ويمنح الفائز بالجائزة شهادة تقدير ملكية، وميدالية من الذهب الخالص، ومبلغا ماليا قدره مليون دولار أمريكي، يسلم في احتفالية كبرى بمملكة البحرين تقام في يونيو 2025 برعاية ملك مملكة البحرين، بحضور كبار الشخصيات والضيوف من داخل وخارج المملكة.