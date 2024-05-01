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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بعد التوجيه الحكومي.. صحة النواب توضح مزايا الشراكة مع القطاع الخاص

المنظومة الصحية
المنظومة الصحية

أيد النائب مكرم رضوان عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، توجه الحكومة  لتشجيع القطاع الخاص على التوسع في المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية، وكذا الخدمات التعليمية، بهدف رفع مستوى هذه الخدمات المقدمة للمواطنين، لذلك نعمل على تقديم المحفزات والتيسيرات اللازمة.  

 

 تعزيز مشاركة القطاع الخاص

وقال “رضوان” فى تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إنه قام بتقديم طلب مناقشة عامة خلال الاونة الاخيرة بشأن  استيضاح سياسة الحكومة بشأن تعزيز مشاركة القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات فى مجال الرعاية الصحية.

 

أكد عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، أن القطاع الخاص له دور كبير فى المنظومة الصحية، ومن ثم يجب أن يكون لدى الوزارة رؤية بشأن تعزيز الاستثمارات فى واحد من أبرز القطاعات، لسد الفجوة فى تقديم الخدمات الصحية، وكذا الإسراع من وتيرة تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، خاصة وان القطاع الخاص يُعول عليه فى العديد من الملفات والقطاعات خلال الفترة المقبلة.

أشار عضو مجلس النواب، إلى أهمية أن يكون هناك المزيد من الحوافز والتيسيرات والتسهيلات لتشجيع القطاع الخاص، الحزم التحفيزية المزمع تقديمها للمستثمرين، مشيدا بتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، بشأن سرعة عقد اجتماع مع الوزراء المعنيين، ومنهم وزيرا المالية والإسكان، لمناقشة الحزم التحفيزية المقترحة، والعمل على إطلاقها، بما يُسهم فى زيادة مشاركة القطاع الخاص فى استثمارات هذا القطاع، مؤكدا أن هناك جديدة فى اتخاذ خطوات جادة شريطة التنفيذ الجيد على الأرض.

 

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان؛ وذلك لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة، بحضور الدكتور محمد الطيب، مساعد الوزير للحوكمة والشئون الفنية.

 وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن هناك عدة تكليفات للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فيما يخص المشروعات القومية في قطاع الصحة، مشيرا إلى توجيهات سيادته بتوفير احتياجات تلك المشروعات في إطار خطة الدولة للتوسع في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، على النحو الذي يعجّل بمجهودات الدولة في تنفيذ التغطية التأمينية الصحية الشاملة، ولذا فالعمل متواصل من أجل تنفيذ ذلك، لتوفير جميع الاحتياجات اللازمة لدفع هذه المشروعات ذات الصلة.

وخلال الاجتماع، عرض وزير الصحة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات القومية، وكذا آخر مستجدات الشراكة مع القطاع الخاص في إطار الاستثمار في القطاع الصحي، وكذا موقف تقديم الدعم الطبي للأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة، وغيرها من الملفات الأخرى المهمة.

 

 ففيما يتعلق بتشجيع الاستثمار في قطاع الصحة، والشراكة مع القطاع الخاص، أشار الدكتور خالد عبد الغفار إلى أن هناك بالفعل عددا من الشراكات مع القطاع الخاص في هذا المجال، من بينها الشراكة من أجل إدارة وتشغيل عدد من المنشآت الصحية القائمة، وتتمثل في مبرة المعادي(المؤسسة العلاجية)، ومستشفى هليوبوليس( المؤسسة العلاجية)، ومستشفى العجوزة ( أمانة المراكز الطبية المتخصصة)، بالإضافة إلى مستشفى الشيخ زايد آل نهيان، ومستشفى أورام دار السلام ( هرمل).

وأضاف الوزير أن هناك شراكات أيضا مع القطاع الخاص من أجل تقديم خدمات وزارة الصحة، بالإضافة إلى شراكات أخرى مع القطاع الخاص في المنشآت الصحية الجديدة.

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