أول تعليق من أبو العينين على فوز سيراميكا كليوباترا بكأس الرابطة .. فيديو

أعرب النائب محمد أبوالعينين، وكيل مجلس النواب ورئيس مجموعة كليوباترا، عن سعادته بتتويج فريق سيراميكا كليوباترا، بلقب كأس الرابطة للمرة الأولى في تاريخ النادي.



وقال النائب محمد أبوالعينين، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إنه سعيد للغاية بما قدمه فريق سيراميكا كليوباترا خلال نهائي كأس الرابطة، مضيفا :"أنا فخور بالأداء، الفريق أدى مباراة جيدة وأمتعنا بما قدمه خلال اللقاء".

وواصل :" تحية خاصة للاعبين والجهاز الفني، أنا فخور بمستوى لاعبي سيراميكا كليوباترا في نهائي كأس الرابطة ، وأوجه تحية خاصة إلى محمد بسام حارس مرمى سيراميكا كليوباترا على مستواه في نهائي كأس الرابطة".

وتابع : طارق أبو العينين بذل جهدا كبيرا مع فريق سيراميكا كليوباترا، ومعتز البطاوي له دور ملموس مع فريق سيراميكا كليوباترا".

وشدد :" كان من الواضح وجود إصرار لدى لاعبي سيراميكا كليوباترا بحصد بطولة كأس الرابطة، و أحيي كل الأجهزة التي عملت معنا وشاركت في هذا الانجاز ونسعى للمنافسة على البطولات في الموسم المقبل".

وزاد :" سنعمل على تقييم اللاعبين ثم سنعمل على معالجة الأخطاء، والبحث عن تدعيم الصفوف بصفقات قوية، أثق في المدرب الجديد للفريق وبقدرته على تطوير اللاعبين ومعالجة سلبياتهم".

واختتم تصريحاته قائلا :" أعتز بالنادي المصري ورئيسه كامل أبو علي، وكرة القدم مكسب وخسارة، وأتمنى لهم التوفيق في الفترة المقبلة".

