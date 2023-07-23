سلامة داود: جامعة الأزهر تفتح أبوابها لكل ما يخدم الدعوة والدعاة

أعرب الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، عن تقديره للتعاون والتكامل بين قطاعات الأزهر ووزارة الأوقاف في تدريب وتأهيل الأئمة والوعاظ، مؤكدًا على ضرورة تنسيق الجهود تحت مظلة واحدة هي الأزهر الشريف برئاسة فضيلة الامام الاكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، تعمل على نشر الفكر الوسطي الصحيح، وأن الجامعة تفتح أبوابها للتعاون مع الأوقاف ومجمع البحوث في كل ما يخدم الدعوة والدعاة.

وحث رئيس جامعة الأزهر، الأئمة والوعاظ على كثرة القراءة والبحث والاطلاع وتحصيل العلوم؛ جاء ذلك خلال مشاركته في لقاء أئمة ووعاظ محافظة البحيرة بجامعة دمنهور بحضور الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور نظير محمد عياد، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، ولفيف من قيادات جامعة دمنهور ومديرية أوقاف البحيرة.