اليوم .. المبادرة الرئاسية 100 يوم صحه بقرية بغداد بشمال سيناء

تنظم مديرية الصحة محافظة شمال سيناء، بالتنسيق مع مجلس مدينة الحسنة، القافله الطبية ، ضمن المبادرة الرئاسية ١٠٠ يوم صحه، اليوم الأحد، بقرية بغداد ، بناء على تكليفات اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء .

وتقدم القافلة الطبية خدماتها الطبية للمواطنين خاصة كبار السن ، وذلك بمقر المجمع التعليمي بقرية بغداد وذلك في تمام الساعة التاسعة صباحا.

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التخصصات الطبية:

️وتضم القافلة مجموعة متميزة من الأطباء والاستشاريين في التخصصات الطبية الآتية :



( نساء وتوليد _ باطنه _ رمد _ جلدية )

وذلك لتوقيع الكشف علي المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان. حيث يستمر عمل القافلة بقرية بغداد ، لمدة يوم واحد فقط، وذلك للانتقال إلى أماكن اخري بالمدينة وقرى المركز .



ووجه مجلس مدينة الحسنة ، نظر المواطنين بقرى مركز ومدينة الحسنة ،بالتوجه إلي مقر الوحدة الصحية ببغداد في تمام الساعة التاسعة من صباح ،اليوم الأحد، لتحقيق الاستفادة الكاملة من الخدمات الطبية التي تقدمها القافلة .

