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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اليوم .. المبادرة الرئاسية 100 يوم صحه بقرية بغداد بشمال سيناء

استمرار عمل القافلة
استمرار عمل القافلة الطبية ١٠٠يوم صحة بقرى الحسنة

تنظم مديرية الصحة محافظة شمال سيناء، بالتنسيق مع مجلس مدينة الحسنة،   القافله الطبية ، ضمن المبادرة الرئاسية ١٠٠ يوم صحه،   اليوم الأحد، بقرية بغداد  ، بناء على تكليفات اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء . 

وتقدم القافلة الطبية خدماتها الطبية للمواطنين خاصة كبار السن ، وذلك  بمقر المجمع التعليمي  بقرية بغداد  وذلك في تمام الساعة التاسعة صباحا.
.

التخصصات الطبية:

 

️وتضم القافلة مجموعة متميزة من الأطباء والاستشاريين في  التخصصات الطبية الآتية :


( نساء وتوليد _ باطنه _ رمد _ جلدية )
وذلك لتوقيع الكشف علي المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم  بالمجان.  حيث يستمر عمل القافلة بقرية بغداد ،  لمدة يوم واحد فقط، وذلك للانتقال إلى أماكن اخري بالمدينة وقرى المركز .
 

ووجه مجلس مدينة الحسنة  ،  نظر المواطنين بقرى مركز ومدينة الحسنة ،بالتوجه  إلي مقر الوحدة الصحية ببغداد في تمام الساعة التاسعة من صباح ،اليوم الأحد،   لتحقيق  الاستفادة الكاملة من الخدمات الطبية التي تقدمها القافلة  .
 

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الحسنة القافلة الطبية صحة المواطنين

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