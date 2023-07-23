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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

آثار القاهرة تعلن موعد بدء الفصل الدراسي الصيفي.. تفاصيل

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلن الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار جامعة القاهرة، عن موعد التسجيل بالفصل الدراسى الصيفي للعام الدراسى 2023.

 

وقال الدكتور أحمد رجب، قررت كلية الآثار أن يكون موعد بدء التسجيل للالتحاق بالفصل الدراسى الصيفى من يوم الأثنين الموافق 24 حتى الخميس  27 من نفس الشهر.

 

 وذلك بالنسبة للمقررات التي طرحتها الأقسام   طبقا للمواعيد التالية سواء البكالوريوس أو للدراسات العليا حيث تبدأ الدراسة فى الفصل الصيفى بدءا من يوم "السبت الموافق 29/7/2023  – حتى يوم الخميس الموافق 31/8/2023 ، هذا وتبدأ الأمتحانات يوم السبت الموافق  9/9/2023 وتنتهي يوم الخميس الموافق 14 / 9 / 2023 م .
 

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اللجنة العلمية بكلية الهندسة جامعة القاهرة تعلن عن بداية تعريف الأقسام.. الثلاثاء

جامعة القاهرة 

اختتم معهد كونفوشيوس بجامعة القاهرة فعاليات "معسكر اللغة الصينية الصيفي الأول لطلاب المرحلة الإعدادية"، وذلك بحضور الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، ولياو لي تشيانغ سفير الصين لدى مصر، ولو تشون شنغ المستشار التعليمي بالسفارة الصينية لدى مصر، والدكتورة رحاب محمود مديرة معهد كونفوشيوس، ومديري المدارس الإعدادية التجريبية التي تم إدراج اللغة الصينية بها.
 
وخلال كلمته، قال الدكتور محمد الخشت، إن مجال التعليم أصبح من محاور التعاون المهمة بين الصين ومصر، مشيرًا إلى أن التعليم الجيد والانفتاح الثقافي وتعدد مصادر المعرفة من أهم أساس تطور المجتمعات، مشيرًا إلى ما قاله الحكيم كونفوشيوس: "إن التعليم بدون تفكير عمل ضائع، والتفكير بدون تعليم أمر محفوف بالمخاطر".

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