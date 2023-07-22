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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اللجنة العلمية بكلية الهندسة جامعة القاهرة تعلن عن بداية تعريف الأقسام.. الثلاثاء

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

يُعلن اتحاد طلاب كلية الهندسة جامعة القاهرة بالتعاون مع إدارة رعاية الشباب بالكلية وبالتعاون مع أعضاء هيئة التدريس بمختلف الأقسام وكبري الشركات والمؤسسات الهندسية عن بدأ فعاليات تعريف الأقسام الهندسية لطلاب الفرقة الإعدادية بداية من يوم الثلاثاء المُقبل 25/7 وحتى الاثنين 31/7  بمدرج الساوي في مقر الكلية الرئيسي بالجيزة .

يشمل تعريف كل قسم :-
تعريفًا أكاديميًا من أعضاء هيئة التدريس بالكلية "دكاترة ومعيدين".


تعريف مهني من الشركات المُتميزة في كافة المجالات لنقل صورة واقعية عن حياة الخريج لكل قسم من واقع عملي وفرص للعمل والمجالات إكمالًا للتصور الأكاديمي للقسم.

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سيكون هناك تواجد لمندوبي دفعات كل قسم للرد عن أي استفسار يخص الدراسة في القسم.

جامعة القاهرة 

تنظم كلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتورة إيمان هريدي عميدة الكلية، المؤتمر الدولي التاسع للكلية والثالث للجمعية العربية للدراسات المتقدمة في المناهج العلمية بعنوان "مستقبل التعليم في الوطن العربي" يومي 30 و31 يوليو الجاري، وذلك بمشاركة عدد كبير من الباحثين في مجال التعليم، وفي إطار حرص الجامعة على المساهمة في الارتقاء بالتعليم وتحقيق أهداف التنمية المُستدامة.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن المؤتمر الدولي التاسع لكلية الدراسات العليا للتربية يهدف إلى إلقاء الضوء على الآراء والتوجهات المختلفة في تشكيل مستقبل التعليم في الوطن العربي في ضوء  التحديات والمستجدات خاصة التحول الرقمي، وجامعات الجيل الرابع، وتأثيرات جائحة كورونا سواء على مستوى الوطن العربي أو المستوى العالمي، كما يستهدف تحقيق عدة أهداف يتمثل أهمها في اقتراح حلول لأهم مشكلات التعليم في الوطن العربي، وفتح موضوعات جديدة للباحثين، ووضع خطط ورؤى مستقبلية لمنظومة التعليم في مصر والدول العربية، والتواصل الفكري التربوي بين كليات التربية في الدول العربية بما يدعم خطط التنمية والتقدم فيها.

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