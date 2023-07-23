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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد إلغاء ودية يوفنتوس.. برشلونة يكشف مصير لقاء آرسنال

فريق برشلونة
فريق برشلونة

كشف نادي برشلونة الإسباني، مصير مباراة الفريق الودية ضد آرسنال خلال جولته بالولايات المتحدة الأمريكية، استعدادا للموسم الجديد.


وكتب الحساب الرسمي للنادي الإسباني على موقع التواصل الاجتماعي تويتر:" هناك اتصالات وثيقة بين برشلونة وآرسنال بشأن المباراة المقررة بين الفريقين الأربعاء المقبل في لوس أنجلوس، إذ يود الناديان الإعراب عن ثقتهما الكبيرة في إقامة هذه المباراة وفقاً لما هو مخطط له".


إلغاء ودية يوفنتوس 


يذكر أن نادي برشلونة الإسباني، أعلن أمس السبت، إلغاء مباراته الودية المرتقبة أمام يوفنتوس الإيطالي، بسبب معاناة لاعبيه من المرض.

ونشر النادي الكتالوني بيانًا عبر حسابه على موقع “تويتر”، أعلن خلاله أن المباراة التي كانت مقررة لها أن تُقام فجر اليوم الأحد في تمام الخامسة والنصف فجرًا بتوقيت القاهرة، على ملعب ليفي، كجزء من جولة الأبطال، قد تم إلغائها.

وأوضح برشلونة أن سبب الإلغاء يأتي بعد معاناة جزء كبير من الفريق الكتالوني من التهاب المعدة والأمعاء الفيروسي.

برشلونة أرسنال نادي برشلونة يوفنتوس جولة الأبطال

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