الصين تقترح إجراء محادثات رسمية مع اليابان وكوريا الجنوبية

أعلنت وكالة أنباء “كيودو” اليابانية أن كبير الدبلوماسيين الصينيين وانج يي اقترح إجراء محادثات رسمية رفيعة المستوى بين الصين واليابان وكوريا الجنوبية، بحضور وزير الخارجية الياباني في إندونيسيا هذا الشهر.

وأضافت “كيودو” نقلا عن مصادر دبلوماسية لم تسمها أن المقترح يعكس فيما يبدو استعدادا لاستئناف المحادثات بين قادة الدول الثلاث.

يأتي ذلك في الوقت الذي تطلق كوريا الشمالية، عدداً من صواريخ كروز وباليستية باتجاه البحر الأصفر بين الصين وشبه الجزيرة الكورية.

وعلى إثر ذلك، طلب سفراء عدد من الدول في الأمم المتحدة مساعدة الصين في مسألة كوريا الشمالية.