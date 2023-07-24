10 نصائح كي تصلي إلى سر رشاقة ياسمين صبري

قالت الفنانة ياسمين صبري، إنها تعتمد بشكل أساسي في طعامها علي الأسماك وأنها توقفت بشكل كبير عن تناول اللحوم.

ولأن القوام المثالي هو أمنية أي فتاة، لذا يبحثن الفتيات عن كل ما هو جديد في عالم الرجيم والدايت لفقدان الوزن والوصول إلى القوام المثالي.

لذلك نرصد في هذا التقرير، خطوات رجيم ياسمين صبري الذي جعلها تفقد 20 كيلوجرام من وزنها، ونقدم لكِ أهم النصائح لتصلي إلى رشاقة ياسمين صبري.



ياسمين صبري فقدت وزنها بعد أن خضعت لرجيم قاس، حيث كانت تتلقى انتقادات بسبب عدم اهتمامها بلياقتها وظهورها بوزن زائد في أغلب الأوقات ، وكشفت ياسمين صبري عبر حساباتها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، أسرار الرجيم القاسي الذي اتبعته والذي يتمثل في:

⁃ ممارسة الرياضة المنتظمة وهي أكثر ما ساعدها على خسارة الوزن وحرق الدهون فهي تذهب الي النادي بشكلٍ يوميٍ ومن دون تقديم الأعذار مهما كانت حالتها.



⁃ تناول الكثير من الخضروات، والسلطة موجودة دائما علي مائدتها.



⁃ تناول الأسماك المشوية بصفة دائمة.



⁃ الابتعاد عن الدهون تماما.



⁃ شرب الماء بكميات كبيرة، لأنه مهم جداً ليس للوزن فحسب وإنما للحفاظ على نضارة البشرة.



⁃ توقفت ياسمين صبري عن تناول المأكولات الدسمة والمشبّعة بالدهون خاصة اللحوم لتستبدلها بالأطعمة الصحية.



⁃ أصبحت تستخدم زيت الزيتون بدلاً من السمن والزبدة الأمر الذي ساعدها في التخلّص من السعرات الحرارية الزائدة وخسارة الوزن تدريجياً.



⁃ الحرص على تناول فص ثوم واحد مع كوب من الماء والليمون قبل الافطار، إذ أن هذه الخطوة تسرع خسارة الوزن وتحرق الدهون، كما أن لها تأثير إيجابي على الدورة الدموية.

⁃ الاعتماد على أطعمة صحية خالية من الزيوت والدهون.

⁃ الإكثار من تناول الفاكهة والخضروات.