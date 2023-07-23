عصائر ومشروبات تمنع الإصابة بضربات الشمس خلال الموجة الحارة.. اكثروا منها

في ظل هذه الموجة الحارة التي تشهدها البلاد خلال هذه الأيام تكثر فرص الإصابة بضربات الشمس، كما أن الحر الشديد والتعرض لأشعة الشمس المباشرة يصيب الجسم ببعض الأضرار .. لذلك نقدم بعض المشروبات والعصائر التي تمنع الإصابة بضربات الشمس ويجب الإكثار منها خلال هذه الموجة شديدة الحرارة وفقا لموقع Healthy Eating.

عصائر ومشروبات تمنع الإصابة بضربات الشمس:



عصير المانجو:

يحتوي عصير المانجو على عناصر مفيدة من الحديد الذي يُعتبر حلًا ممتازًا للأشخاص الذين يعانون من فقر الدم ويعمل عصير المانجو بالعسل الأبيض أو السكر البني على حماية الإنسان في علاج إصابته بضربات الشمس المؤقتة، بالإضافة إلى أنه يحمي من حدوث حالات السكتة الدماغية.

عصير العنب:

ينصح بتناول عصير العنب الطازج للمصابين بضربة الشمس من أجل العمل على منح الجسم النشاط مع تجديد الطاقة، ولكن

لا ينصح به للمرضى الذين يعانون من مرض السكري.



خل التفاح:

يُنصح بإضافة بضع قطرات منه إلى عصائر الفاكهة، أو مزجه بالماء البارد والعسل؛ مما يساعد على تجديد المعادن المفقودة جرّاء ضربة الشمس.



الليمون :

إذا تناولت كوب منه بضع مرات يوميا- من أكثر المشروبات التي تساعد في تهدئة الجسم

والأعصاب وتقوية جهاز المناعة للتخلص من آثار ضربة الشمس بصورة كاملة.



الشمر:

ينصح بمضغ نبات الشمر الأخضر أو تناول مغلي ثماره بعد أن يبرد بعد تحليته بالعسل الأبيض لأنه يساعد أيضا في تعويض الجسم عن السوائل المفقودة مع ضبط حرارته.



التمر الهندي :

يحتوي فيتامينات ومعادن تخفف أعراض ضربات الشمس السكر ،والكوليسترول في الدم



عصير البصل :

يعَد أحد أفضل المشروبات للعلاج؛ إذ يمكن شربه وكذلك وضعه خلف الأذنين وعلى منطقة الصدر؛ مما يسهم في خفض درجة حرارة الجسم. عصير الخوخ يعمل على تهدئة الالتهابات الداخلية التي قد تحدث بسبب ضربة الشمس، ويُنصح بنقعه في الماء حتى يصبح طرياً ثم يُهرس في الماء ويصفّى ويُشرب



الينسون:

يعتبر مغلي الينسون المحلى بعسل النحل وتناوله بعد أن يبرد من أفضل العلاجات المناسبة للتخلص من آثار ضربة الشمس .