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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

«كعبك عِلِي».. رامي صبري يطرح بوستر أحدث أغنياته الصيفية

صدى البلد

يستعد النجم رامي صبري لإطلاق أحدث أغنياته على طريقة «السينجل» خلال الأيام القادمة تحت عنوان «كعبك عِلي» وهي ثاني أغنياته خلال الصيف الحالي بعد أغنيته «ملك الفرفشة».

وأطلق «صبري» بوستر الأغنية الجديدة باللوك الصيفي تمهيدا لإطلاقها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب ويتعاون فيها مع الشاعر الغنائي تامر حسين الذي كتب الكلمات، وهي من ألحان رامي صبري وتوزيع جلال حمداوي وتصوير خالد فضة والبوستر والفيديو من تصميم خالد طلعت.

وكانت آخر أغنيات رامي صبري خلال الأيام الماضية هي أغنية «ملك الفرفشة» والتي حققت نجاحًا كبيرًا ومشاهدات عالية عبر موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، وتعاون فيها رامي مع الشاعر الغنائي تامر حسين الذي كتب الكلمات والأغنية من ألحان رامي صبري وتوزيع وميكس وماستر شندي وخليل.

ويحيي النجم رامي صبري بمشاركة النجمة روبي حفلا غنائيا ضخما يوم الجمعة القادم 28 يوليو الجاري بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية ضمن سلسلة حفلاته التي يتواجد فيها بين جمهوره العربي خلال الفترة الحالية.

رامي صبري كعبك ع ل ي

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