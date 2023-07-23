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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بديل الميكروباص| برلمانى : إحلال الأتوبيس الترددى بالطريق الدائري أحد أشكال النقل الأخضر

النائب مصطفي محمود،
النائب مصطفي محمود، عضو لجنة النقل بمجلس النواب

قال النائب مصطفي محمود عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن مشروع توسعة وتطوير الطريق الدائري، من أهم المشروعات التي تنفذها وزارة النقل في الفترة الراهنة، وذلك في إطار جهودها في إيجاد بنية تحتية لشبكة الطرق تتم وفقا للمواصفات العالمية.

وأضاف “ محمود” فى تصريح لـ “ صدى البلد”، أن وزارة النقل تمكنت من إحداث طفرة تنموية غير مسبوقة في مجال المواصلات، حيث يظهر ذلك من خلال العديد من الخطوات التي أهمها القطار السريع والمونوريل والأتوبيس الترددى BRT، منوها إلي الوقت القياسي التي يتم فيه إنجاز هذه المشروعات. 

 

إحلال النقل الأخضر 

 

وأشار عضو لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، إلي أن حظر سير الميكروباص بالطريق الدائري وإستبداله بالأتوبيس الترددي، يأتي في إطار التوجه نحو تطبيق إستخدام النقل الأخضر ، معقبا: “ هناك ترحيب كبير للمواطنين بالمواصلات الصديقة البيئة التي تعمل بالطاقة النظيفة”.

وأستطرد النائب : كما أن من أهم فوائد تطوير الدائري هى فض حالة الاختناق المروري لا سيما في القاهرة مما يعمل علي توفير زمن الوصول للركاب، “ مشروع سوف تستفيد منه مصر لأكثر من 20 سنة قادمة".

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 وأختتم البرلمانى حديثه، بالإشارة إلي مساعى وزارة النقل في مراعاة البعد البيئي في خطتها التنموية وذلك من خلال العمل علي التخلي عن استخدام الوقود تدريجيا في وسائل النقل بما يتماشي مع توصيات ملف التغيرات المناخية.

 

وتسعى وزارة النقل للانتهاء من تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى فى أسرع وقت، وأكد وزير النقل في تصريحات سابقه له، إنه روعي في الأعمال التي يتم تنفيذها حاليا للتطوير الشامل للطريق، إنشاء حارات لمسارات ومحطات أتوبيسات BRT التي سيتم تسييرها على الطريق الدائري بعد انتهاء أعمال التطوير والذي يعد طفرة كبيرة في وسائل المواصلات.

 

وأوضح أنه جار تنفيذ البنية التحتية لمنظومة النقل الذكي (ITS)  ليكون الطريق الدائري من أوائل الطرق في مصر الذي تستخدم هذا النظام وجار تنفيذ خطة تطوير وتدعيم نظام الإنارة عليه، حيث بلغت نسبة تنفيذ أعمال إنارة الطريق 72%  ما يتم  تنفيذ خطة للاستغلال الأمثل أسفل الكباري وطرحها للاستثمار.

ومن المفترض أن يصبح الطريق بعد الانتهاء من أعمال التطوير والتوسعة بعدد 7 حارات بكل اتجاه، عدا كوبري المنيب فسيصبح 8 حارات بكل اتجاه.

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