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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

فرحات : استجابة الرئيس بمقترحات الحوار الوطني تؤكد أهميته من قبل الدولة

اللواء دكتور رضا
اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر

قال اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر إنه يتوجه بالشكر لمجلس أمناء الحوار الوطني والأمانة الفنية علي حسن تنظيم وإدارة الجلسات في ظل هذا الزخم الغير محدود والرغبة في المشاركة من كافة التيارات والقوي السياسية والحزبية والخبراء المتخصصين في جلسات الحوار الوطني مشيرا إلى أن الحوار يسير بخطى محسوبة وثابتة و مبشرة بما يساهم في إنعاش الحياة السياسية وضخ روح جديدة فى المجتمع حتى يكون الناس أكثر اتصالا وفهما للتحديات التي تواجه الوطن .


وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر، في تصريحات له اليوم، أنه تم عقد حوالي ٥٠ جلسة  للحوار الوطني على مدار الفتره الماضيه وتم التوافق علي عدد كبير على القضايا التي طرحت مثل قانون مفوضية عدم التمييز وموضوع المجلس الوطني للتدريب وتعديل قانون الجمعيات الأهلية وقانون الوصاية على المال بالإضافة إلي أنه تم التوافق علي ضرورة إجراء الانتخابات المحلية لافتا إلى أنه بكل تأكيد الحوار الوطني سينتهي إلي مخرجات كثيرة ومقترحات مؤثرة و بناءة ترفع إلى القيادة السياسية وستنتهي بقرارات تنفيذية وقوانين تصلح لكافة مناحي الحياة في المجتمع المصرى خاصة في ظل إدارة متميزة و رصينة من مجلس الأمناء وترقب من كافة طوائف الشعب ووعود صادقة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيس بمتابعة التوصيات وتنفيذها خاصة وأن من أبرز أهداف الحوار هو تعزيز ثقافه الحوار واحترام الاختلاف والتنوع والحفاظ على الوحدة الوطنية وحماية النسيج المجتمع ولذا نتوقع من الحوار الوطني تقديم رؤى لإصلاحات سياسية وحزبية ومحلية واقتصادية تسهم فى حل مشكلات الاقتصاد المصري ودفع مناخ الاستثمار وكذا تعزيز ودعم برامج الحماية المجتمعية ودعم أكثر للشباب والمرأة وكافة فئات المجتمع .


وتابع فرحات: الرئيس السيسي وعد أكثر من مرة بالاستجابة لكافة مطالب الحوار الوطني فى حدود سلطاته و صلاحياته الدستورية والقانونية وبالفعل كانت هناك قرارات فيما يتعلق بالعفو الرئاسي عن المحبوسين واقتراح مد فترة الإشراف القضائي على الانتخابات وغيرها وهذه الأمور تشير إلى أن الدولة ماضية في بناء جسور الثقة مع التيارات السياسية المختلفة مشيرا إلى أن الرئيس السيسي يستجيب بشكل كبير والجميع تأكد من جدية الحوار الوطني وأهميته من قبل الدولة".

 

وأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر الحوار الوطنى تجربة محلية بشكل كامل نابعة من وجدان فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى والشعب المصري يقدر ذلك ويدرك أهمية الدولة المصرية وما وصلت إليه من استقرار وهو ما يفتح الباب نحو مزيد من التقدم".

الحوار الوطني حزب المؤتمر الجمعيات الأهلية القيادة السياسية العفو الرئاسي

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