الرئيس الأمريكي يبعث رسالة مهمة لرئيس وزراء إسرائيل

دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى عدم المضي قدما في تصويت الكنيست على التعديلات القضائية.

وقال الرئيس الأمريكي في بيان نشره موقع "أكسيوس" الأمريكية إنه يدعو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى عدم المضي قدمًا في تصويت الكنيست الإسرائيلي المزمع على مشروع قانون يمثل جزءًا من الإصلاح القضائي للحكومة ، قائلاً إنه قلق للغاية بشأن التشريع.

وأضاف بايدن في البيان، من وجهة نظر أصدقاء إسرائيل في الولايات المتحدة، كما يبدو أن اقتراح الإصلاح القضائي الحالي أصبح أكثر إثارة للانقسام وليس أقل.

"بالنظر إلى مجموعة التهديدات والتحديات التي تواجه إسرائيل في الوقت الحالي، ليس من المنطقي أن يستعجل القادة الإسرائيليون هذا - يجب أن يكون التركيز على حشد الناس معًا وإيجاد إجماع.

ويبذل الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ جهدًا أخيرًا للتوصل إلى حل وسط بين الحكومة والمعارضة بشأن قانون الإصلاح القضائي.