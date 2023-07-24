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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شتيمة بالأم وتهديد.. كواليس صادمة في خناقة حسين الشحات مع الشيبي | فيديو

صدى البلد

نشبت مشادة بين حسين الشحات لاعب النادي الأهلي ومحمد الشيبي لاعب بيراميدز، عقب انتهاء لقاء الفريقين في الدوري. 

 

وانتشر فيديو "الخناقة" عبر مواقع التواصل الاجتماعي وحقق ملايين المشاهدات، ظهر خلاله الشحات يصفع الشيبي على وجهه، مما زاد من الهياج الجماهيري الذي طالب بمعاقبة الشحات على رد فعله. 

وبالفعل قرر سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي توقيع غرامة مالية قدرها 300 ألف جنيه على اللاعب حسين الشحات الجناح الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بسبب واقعة تجاوزه في حق محمد الشيبي الظهير الأيمن لفريق بيراميدز.

وكشف الشيبي كواليس صادمة خلال منشور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” كتب فيه:" تعرضت للسب بأمي وأبي وتم تهديدي بكسر قدمي قائلا لو كنت بدأت المباراة كنت حكسر رجلك".

وأضاف :"التهديد يهدد مسيرتي في كرة القدم وفي الدوري المصري".

وأكد أن فيديو الصلح تم تصويره أمام الصحفيين عقب معرفه الشحات بأن فيديو تطاوله عليا قد انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي. 


وخسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي 3/0 أمام بيراميدز، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء أمس الأحد على استاد الدفاع الجوي والمؤجلة من الجولة الـ٢٨ لبطولة الدوري الممتاز.

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